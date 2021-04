Saison terminée pour Jamal Murray !

Il restait une poignée de secondes à jouer dans la rencontre, et malheureusement, la fin de match entre les Warriors et les Nuggets a été marquée par la blessure de Jamal Murray. De retour sur les terrains après une semaine d’absence pour soigner son genou droit, le meneur de Denver s’est blessé au genou gauche et le verdict de l’IRM est tombé : rupture du ligament croisé antérieur. Sa saison est terminée !

« Il venait juste de revenir. Il était au repos depuis quatre jours. Son genou droit le gênait » expliquait Mike Malone après le match. « C’est juste horrible comme sentiment. On garde Jamal dans nos pensées et nos prières, et on espère qu’on aura quelques bonnes nouvelles. »

Hélas, les nouvelles ne sont donc pas bonnes. Elles sont même mauvaises puisque Jamal Murray devrait manquer six à neuf mois de compétition, et ce n’est même certain qu’on le revoie en 2021. C’est un coup dur pour son équipe qui venait d’enchaîner huit victoires de suite avant ce « back-to-back » raté face aux Celtics et les Warriors.

Candidat au titre après sa finale de conférence, Denver va devoir composer sans son meneur de jeu, qui alignait ces dernières semaines les mêmes stats que dans la « bulle ».

En son absence, Monte Morris devrait assurer l’intérim comme titulaire, tandis que Facundo Campazzo devrait davantage jouer. Les Nuggets envisagent de se renforcer à l’arrière puisqu’ils auraient un œil sur Austin Rivers.