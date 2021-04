Tyronn Lue : « Nicolas Batum a changé le match »

Et de cinq pour les Clippers, qui profitent d’un calendrier plutôt favorable pour enchaîner les victoires. Cette nuit, Kawhi Leonard était au repos, et c’est Marcus Morris, mais aussi Nicolas Batum et Rajon Rondo qui ont élevé leur niveau de jeu pour épauler Paul George et renverser les Pistons.

Pendant 30 minutes, les jeunes éléments de Dwane Casey ont dominé les débats, menant même de 12 points (91-79) au milieu du 3e quart-temps. Moment choisi par Tyronn Lue pour remettre en jeu Nicolas Batum, et le Français va changer le cours du match !

Actif au rebond et en défense, il réalise l’un des contres de la soirée en scotchant une tentative de dunk de Saddiq Bey, puis derrière, il sert Marcus Morris sur la contre-attaque. Sur l’action suivante, il va chercher un rebond offensif pour servir Rajon Rondo qui plante un 3-points. Et voilà comment les Clippers n’ont plus que cinq points de retard avant d’attaquer le dernier quart-temps.

« Je joue au basket avec mon fils tous les jours, et je le contre tous les jours »

« En défense comme en attaque, Nic Batum a vraiment été bon pour nous » estime Tyronn Lue. « Marcus aussi bien sûr, et Paul George aussi par leurs points. Mais je pense que Nic a changé le match après son entrée en jeu. Lui et Rondo en sortant du banc. »

En quatrième quart-temps, Nicolas Batum va confirmer son rôle de « game changer » avec trois réussites à 3-points, dont un superbe catch-and-shoot sur une remise en jeu. Le Français est en confiance, et il va finir la rencontre avec un nouveau contre, son 3e du match. De quoi ironiser après le match : « Je joue au basket avec mon fils tous les jours, et je le contre tous les jours. Il a cinq ans… »

Plus sérieusement, il vante le coaching de Tyronn Lue : « C’était un super choix de mettre Marcus dans le cinq », et il se satisfait de son rôle de 6e homme. « Je pense que j’ai fait le bon choix. J’ai choisi la bonne équipe, et j’aime mon boulot. »

À l’arrivée, le Français signe l’un de ses matches les plus complets de la saison avec 14 points à 5/6 aux tirs, 9 rebonds, 3 passes, 3 contres et un superbe +/- de +29.