Les Celtics fiers du caractère affiché dans les Rocheuses

Pourtant sur une énorme série de huit victoires de rang, avec la greffe rapide d’Aaron Gordon, les Nuggets sont finalement tombés sur un os hier. Un os en provenance de Boston.

À +14 en fin de troisième quart, Denver avait pourtant pris une belle option sur un neuvième succès d’affilée mais c’était sans compter sur le caractère des Celtics qui ont renversé la vapeur de manière radicale. Ça a commencé par un 9-0 propulsé par Jaylen Brown et Kemba Walker en fin de période, face à un banc de Denver dépassé.

Et ça s’est poursuivi, en crescendo, au dernier quart-temps. Les C’s ont ainsi passé un cinglant 31-3 aux Nuggets. Ils ont littéralement éteint la lumière sur une équipe des Nuggets en total désarroi, encaissant un 40-8 sur les 14 dernières minutes du match.

« On avait besoin de se lancer. On était tout proche de plier définitivement quand le score était à 76-62 », rappelle Brad Stevens. « J’avais simplement le sentiment que ce groupe devait jouer plus longtemps. C’était beaucoup à demander à Kemba et JB, qui plus est en altitude. Mais c’est comme ça. »

Avec 14 de ses 28 points en dernier quart, Jayson Tatum a, à lui seul, débordé toute l’équipe des Nuggets. Après avoir eu besoin de 3 minutes pour revenir à hauteur, les Celtics ont construit un avantage de dix points en dernier quart, pour ne plus jamais être rejoint, avec Robert Williams III qui enchaînait les dunks puissants.

« Ça prend la bonne direction »

« On est monté en intensité », a simplement commenté Jayson Tatum. « On a beaucoup mieux communiqué. On a commencé à changer un peu plus sur les écrans et je pense que ça nous a aidé aussi. Ça prend la bonne direction. On a encore des choses à améliorer mais j’espère qu’on va pouvoir continuer à construire là-dessus. »

Un des changements tactiques opérés par Brad Stevens a été de mettre Robert Williams sur Aaron Gordon en défense, et de placer Grant Williams sur Nikola Jokic. Avec son coffre et son physique, le Celtic a pu tenir le pivot serbe en respect, frustrant le MVP potentiel des Nuggets. Le choix s’est avéré payant !

« Honnêtement, il s’agissait simplement de lui rendre la tâche difficile. Je n’avais aucun plan précis en tête parce que c’est un candidat pour le MVP. Il est tellement bon. J’essayais simplement de le sortir de son rythme, et aussi d’aider mes coéquipiers sur les coupes en ligne de fond. On avait Rob derrière pour protéger le cercle s’il prenait position trop près, et il arrivait aussi à revenir gêner les tireurs comme Aaron Gordon ou Michael Porter. »

Si les Nuggets ne disposaient pas de Jamal Murray, Boston n’avait pas non plus Evan Fournier de son côté.

Peu habitués à briller contre les grosses écuries, et encore moins spécialistes des retours en force, les Celtics se montraient particulièrement satisfaits de cette victoire au forceps, avec une belle réaction d’orgueil.

« On a réalisé un gros comeback et on ne s’est plus retourné », a conclu Kemba Walker. « On était de plus en plus fort au fur et à mesure du match. J’aime la direction que prend l’équipe. »