Programme du soir | Charlotte – Atlanta à 19h00 puis Denver – Boston à 21h00

Gros programme ce dimanche soir en NBA avec deux matchs en « prime time » européen : un Hornets – Hawks à partir de 19h00 suivi d’un alléchant Nuggets – Celtics à 21h00 dans le cadre des NBA Sunday (beIN Sports 3).

Dans la nuit, on ne ratera pas non plus le duel entre les Mavericks et les Spurs, à partir de 02h00, ou entre les Grizzlies et les Pacers, à la même heure.

La soirée se termine à Portland et Los Angeles, à 04h00, avec les Blazers qui font face au Heat tandis que les Clippers défient de leur côté les Pistons (beIN Sports Max 4), pour engranger une 5e victoire de suite ?

