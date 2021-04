James Wiseman retourne à l’infirmerie

La saison rookie de James Wiseman n’est pas un long fleuve tranquille. Entre le manque de préparation et l’adaptation au jeu NBA, le pivot de Golden State alterne les hauts et les bas, soufflant le chaud et le froid.

D’autant qu’il enchaîne aussi les pépins physiques, avec désormais un nouveau passage à l’infirmerie.

Face aux Rockets, James Wiseman a ainsi essayé de monter au dunk sur Kenyon Martin Jr, mais il est mal retombé sur son genou, et même s’il s’est vite relevé, il a rejoint les vestiaires après six minutes de jeu (6 points, 1 rebond).

Steve Kerr a confirmé que son intérieur allait désormais devoir passer une IRM pour déterminer le diagnostic exact de la blessure, alors que Stephen Curry a de la peine pour le 2e choix de la dernière Draft.

« J’espère qu’il ne manquera pas trop de temps », a expliqué le double MVP. « On a l’impression qu’à chaque fois qu’il fait quelques pas, il est confronté à une petit problème, donc c’est un peu dur. Mais je n’en sais pas plus. »