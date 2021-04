Grâce à un Enes Kanter historique (30 rebonds !), Portland se rassure face à Detroit

Jusuf Nurkic absent, Enes Kanter s’illustre d’entrée de jeu avec 6 points essentiellement marqués sur rebond offensif. Malgré l’activité du Turc dans la raquette adverse, Detroit, pourtant privée de Jerami Grant et sans véritablement briller, tient la comparaison face aux locaux grâce à son rookie Saddiq Bey (14 points) qui se montre efficace (14-11).

Néanmoins les Blazers augmentent leur niveau de jeu. Face à des Pistons limités, Portland trouve de l’adresse et offre même un peu de spectacle via un contre énorme de Derrick Jones Jr. sur le jeune Isaiah Stewart suivi par un dunk autoritaire de Damian Lillard (27 points). Les hommes de Terry Stotts finissent bien le quart-temps avec un 13-4 qui relèguent les visiteurs à 10 longueurs (33-23)

Les Blazers en contrôle

Entré en jeu, Killian Hayes rencontre des difficultés à peser sur ce match. Avec déjà 3 ballons perdus en à peine 8 minutes, le Français n’est pas au niveau de son banc qui fait le boulot pour essayer de revenir à l’image de Sekou Doumbouya, Hamidou Diallo ou Frank Jackson (17 points) qui ramènent leur équipe sous les barre des 10 points d’écart. Ce deuxième quart-temps sert également à observer les premiers pas de Rondae Hollis-Jefferson sous sa nouvelle tunique (45-38).

Les Pistons revenus à -4 après un panier de Doumbouya (11 points), le coach de Portland rappelle Lillard ainsi que Kanter. Preuve de leur frustration et de leur manque de confiance, les Blazers commencent à s’agacer auprès des arbitres du manque de coups de sifflet. Mais le pivot turc continue de jouer les aspirateurs au rebond offensif alors que Nassir Little (11 points) confirme son bon début de match pour donner 9 points d’avance au moment de rentrer au vestiaire (59-50).

Ayant visiblement retenu la leçon du Jazz lors de leur dernier match, les Blazers attaquent bien le troisième quart. Enes Kanter atteint déjà les 20 rebonds et tous les coéquipiers de Lillard profitent de ses passes décisives pour creuser l’écart. Dans les cordes, Detroit affiche ses limites face à une équipe de playoffs, notamment en défense où les hommes de Dwane Casey sont clairement dépassés.

30 rebonds dont 12 offensifs pour Kanter

En contrôle Portland s’appuie un gros Kanter qui n’hésite pas non plus à aller chercher des points sur la ligne. Quant à Damian Lillard, il en profite pour dépasser Joe Johnson et devenir le 12e joueur le plus prolifique de l’histoire de la NBA au nombre de tirs à 3-points réussis avec 1979 shoots (95-76).

Le match plié, le dernier quart-temps sert avant tout à retrouver le rythme NBA pour Hollis-Jefferson mais aussi et surtout à Kanter à aller cherche un record de franchise. Sûrement averti qu’il ne lui restait plus que 5 rebonds pour battre le record de la franchise, il revient sur le parquet pour tenter d’inscrire son nom dans l’histoire des Blazers. Et ce sera chose faite à un peu plus de trois minutes de la fin. Sur un rebond défensif, le Turc dépasse Sidney Wicks, qui avait récupéré 27 ballons récupérés en 1975, et finit la rencontre avec 30 unités. A l’arrivée, Portland s’impose 118-103, et même si tout n’a pas été parfait, ça rassure avant d’aborder le dernier mois de saison régulière.