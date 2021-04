Stop ou encore pour le surprenant Alize Johnson ?

Arrivé du côté de Brookyn il y a une vingtaine de jours dans le but de renforcer le secteur intérieur des Nets, Alize Johnson arrive à la croisée des chemins de son séjour chez les Nets.

L’intérieur a déjà bénéficié de deux contrats de 10 jours. Dans l’impossibilité de lui en proposer un troisième, la franchise de Sean Marks doit désormais trancher : le prolonger à la suite du match face aux Lakers cette nuit ou le libérer définitivement.

Le joueur a fait boulot sur le terrain

En attendant le verdict, l’intérieur de 24 ans préfère se concentrer exclusivement sur l’aspect sportif et le prochain match cette nuit face à Los Angeles. « Je ne sais pas ce qu’il va se passer. J’essaye juste de rentrer sur le terrain et de ne pas y penser. Si ça doit se faire, ça se fera mais en ce moment je suis focalisé sur le prochain match et tout ce que ça implique. »

Débarqué le 24 mars dans l’effectif, sans passer par le moindre entraînement, il avait signé de suite son meilleur match en carrière face au Jazz.

Actif des deux côtés du terrains, l’intérieur a mis tous les ingrédients de son côté pour donner satisfaction au management des Nets. En cinq matchs, Alize Johnson compile ainsi 8,6 points et 6,6 rebonds en 15 minutes de temps de jeu. Suffisant pour gratter un contrat garanti jusqu’à la fin de saison ? « On n’en fait jamais assez »rétorque l’ancien Pacer. On peut toujours faire plus donc je ne dirai jamais ça. Mais je me bats sur le terrain comme si c’était mon dernier match. » Et ce sera effectivement le cas ce soir…

Toujours est-il que son énergie débordante a séduit son entraineur qui ne sait pas encore quelle suite donner à la carrière du joueur. « Alize a été super. Je ne peux pas prendre ma décision maintenant mais nous avons vraiment été satisfaits et fiers de son rendement et de ce qu’il a apporté à l’équipe » analyse Steve Nash. « Nous verrons ça à la fin de son contrat quand il sera temps de prendre une décision. […] Il a été incroyable, il travaille dur, joue avec une énergie incroyable et c’est un bon coéquipier. Donc il a vraiment été productif. Nous avons confiance en lui en tant que joueur et c’est un bon gars. »

Concurrence trop rude à son poste ?

Même son de cloche chez ses (futurs ex ?) coéquipiers notamment Landry Shamet qui l’a pas mal côtoyé pendant leur préparation à la Draft 2018. « Moi et Ze (Alize Johnson) sommes potes. Nous avons joué l’un contre l’autre à l’université, nous avons le même agent et maintenant nous sommes dans la même équipe. On a fait tous les tests pré-draft ensemble, comme le Draft Combine à Chicago. Je suis vraiment heureux qu’il ait pu très bien jouer et se donner l’opportunité de rester en NBA. Peu importe ce qu’il lui arrive, il sera dans cette ligue plus tard. Il a fait de bons matchs et les équipes seraient stupides de s’en priver. C’est un bon joueur et je suis content pour lui. »

Ayant lui aussi profité de son passage en G-League pour s’imposer chez les Cavs puis aux Nets, Joe Harris ne peut que souligner l’intensité mise par Johnson chaque jour. « Il s’est toujours donné à fond à chaque entrainement depuis qu’il est ici. Il est agressif des deux côtés du terrain. Je suis content qu’il ait eu cette opportunité. »

Apprécié par tous, Alize Johnson espère rester ici pour gagner du temps de jeu et devenir pourquoi pas champion NBA. « C’est gratifiant d’entendre ça de la part de telles personnes. J’essaye juste de jouer et de tout donner pour avoir un bon impact. C’était cool d’avoir cette chance. Je remercie la franchise et Steve de me l’avoir donnée. Ce fut un privilège de continuer ici et je veux juste leur prouver que je suis un joueur de l’équipe à part entière et que je veux être ici. »

À voir donc si les Nets lui accorderont une place autour de LaMarcus Aldridge, Kevin Durant, Blake Griffin, DeAndre Jordan et Nicolas Claxton