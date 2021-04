Les Nuggets intéressés par Gerald Green

Ces derniers jours, les Nuggets ont laissé libre Greg Whittington et Gary Clark, mais ils ont signé Shaquille Harrison, un meneur défenseur déjà aux Bulls et au Jazz. Selon le Denver Post, les dirigeants se réservent la possibilité de signer un joueur supplémentaire, et deux noms seraient sur la liste des dirigeants.

Il s’agit d’abord de Gerald Green, l’ancien dunkeur des Celtics et des Nets, devenu une menace à 3-points sous les couleurs de Houston. Coupé après la présaison par les Rockets pour des raisons financières, il est free agent, et s’il est resté en forme, il peut faire quelques dégâts sur des courtes séquences.

L’autre nom qui circule, c’est celui de Troy Daniels. Lui aussi est passé par les Rockets, mais aussi par les Nuggets, il y a justement un an. Le temps de jouer six rencontres dans la « bulle », et on retiendra qu’il a une bague de champion NBA pour avoir disputé une grosse partie de la saison régulière avec les Lakers. C’est un pur shooteur, unidimensionnel, et il est donc moins polyvalent que Gerald Green.

Mais selon nos confrères, rien ne presse, et les dirigeants vont prendre leur temps pour faire leur choix.