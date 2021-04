Les Nuggets signent Shaquille Harrison et coupent Gary Clark

Coupé par le Jazz en février dernier, après avoir été très peu utilisé, Shaquille Harrison va finir la saison à Denver, nous apprend ESPN.

En effet, les Nuggets vont couper Greg Whittington, blessé, et Gary Clark pour faire de la place à ce meneur de jeu passé par Phoenix et Chicago auparavant. Ce dernier va s’engager avec un « two-way contract ».

Pas sûr que Shaquille Harrison ait vraiment sa chance car avec Jamal Murray, Monte Morris et Facundo Campazzo, le poste de meneur est chargé dans les Rocheuses. Néanmoins, sur des courtes périodes, il pourra toujours apporter son énergie et sa défense, domaine dans lequel il s’est le plus illustré depuis son arrivée dans la ligue en 2017.

Quant à l’ailier/ailier fort Gary Clark, il est annoncé vers une franchise qui va jouer les playoffs à l’Est. Peut-être les Sixers qui viennent de libérer l’ailier Ignas Brazdeikis…