Podcast Hype X Basket USA | Joueurs NBA et réseaux sociaux, quels sont les dangers ?

L’ère moderne en NBA associe autant l’image que ses moyens de diffusion. Le rouleau compresseur médiatique et la communication de réseaux favorisent le circuit court. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Trois exemples récents ont montré qu’il était indispensable de maîtriser ses mots et les images postées, sous peine d’en payer le prix, et parfois très cher : Meyers Leonard, Kevin Durant et Paul Pierce.

Si le contrôle de son image est indissociable de la communication des joueurs NBA, les problématiques sont complexes et plus nombreuses avec les réseaux sociaux car les relations avec les médias, mais aussi le public et les sponsors deviennent permanentes.

En présence de Issa Mboh, conseiller en communication de plusieurs joueurs français en NBA (Fournier, Doumbouya, Ntilikina, Batum…), Hype X Basket USA s’intéresse à la communication en ligne :

– Le métier de conseiller en communication, où comment établir une relation de confiance avec un athlète NBA ?

– La notion de conseil et la notion de responsabilité individuelle

– L’optimisation de la relation média, où comment s’en protéger

– La communication de réseaux : quels sont les principaux dangers ?

À travers les cas récents de Paul Pierce et Kevin Durant, retour sur la notion de prises de risque, mais aussi de communication de crise :

– Pour ou contre une communication sans filtre ?

– Comment accompagner un athlète impliqué sur le terrain social et politique ?

– Athlètes expérimentés ou non, quelles différences dans le traitement d’un dérapage médiatique ?

– Quels outils pour le prévenir ou en guérir ?