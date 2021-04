Un avant-goût de « Playoffs Rondo »

Non, Rajon Rondo n’a pas encore signé la carte de collection que son jeune coéquipier, Terance Mann, garde de lui. En revanche, le vétéran a marqué les esprits pour sa troisième sortie avec sa nouvelle équipe des Clippers.

Opposé à l’un de ses meilleurs ennemis, Chris Paul, l’ancien joueur des Hawks s’est montré décisif dans la victoire des siens face aux Suns. À huit minutes de la fin, il a offert 10 points d’avance à son équipe avec un panier primé alors que « CP3 » préférait passer sous l’écran, sans sortir.

Même sanction à deux minutes de la fin quand Chris Paul l’a à nouveau invité à shooter en fin de possession et d’un peu plus loin derrière l’arc. Sur l’action suivante, avec 14 points d’avance pour les locaux, Rajon Rondo parvenait à se débarrasser de la pression de Mikal Bridges pour délivrer une merveille de passe à terre sur le « pick-and-roll » pour Kawhi Leonard, parti au dunk.

« Il a été génial dans le contrôle du match et du tempo », félicite Tyronn Lue. « Il a réussi de bonnes passes et offert des tirs faciles à PG (Paul George) et Kawhi (Leonard). 9 passes en 20 minutes, c’est énorme pour nous. Il s’est également montré en défense en rendant la vie compliquée à CP3 et (Devin) Booker. »

Une atmosphère qu’il apprécie

Une soirée complète pour Rajon Rondo, qui rappelle à ses coéquipiers l’importance de « garder les mains prêtes en permanence » lorsqu’il est sur le parquet, parce que « la passe peut arriver à n’importe quel moment ».

En plus de ses 9 passes, il a signé un autre record de saison avec 15 points (5/8), 3 rebonds et 1 interception. Sans oublier le meilleur ratio de la soirée, de +24 points lorsqu’il était sur le terrain en ne jouant que 19 minutes.

Il s’est même permis de perturber un système mis en place par les Suns dans le quatrième quart-temps. « Le numéro 3 de l’équipe adverse l’a crié haut et fort », décrit Rajon Rondo sans nommer Chris Paul, « et je l’ai juste transmis à mes coéquipiers. C’était le même système utilisé la nuit précédente contre Utah. »

Et pour ne rien gâcher, Rajon Rondo a apprécié l’atmosphère de ce match, marqué par l’expulsion de Patrick Beverley, après son mauvais geste sur Chris Paul…

Lorsque les esprits s’échauffent, le champion avec les Lakers et les Celtics n’est jamais loin. « J’aime bavarder un peu et c’est eux qui ont commencé en première mi-temps. Au-delà de ça, j’ai juste essayé de jouer mais cela implique parfois un peu de bavardage. » C’est tout ce que les Clippers attendent de lui.