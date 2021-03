Terance Mann, l’électron libre des Clippers

Passé par la G-League l’an passé, où il avait pris l’habitude de noircir la feuille de stats, en étant notamment auteur de deux triple-doubles pour finalement 15 points, 9 rebounds, 6 passes et 1 interception de moyenne, Terance Mann poursuit cette saison sa progression.

Intégré pour de bon dans la rotation de Tyronn Lue depuis le mois de février, il vient de réussir deux matchs en double-double et ses deux meilleures performances offensives de la saison sur ces dix derniers jours.

Mieux encore, il vient de passer 23 points face à Philadelphie, à 10/12 aux tirs dont 2/2 à 3-points, sous les yeux de celui qu’il rêvait de voir jouer étant plus jeune : Rajon Rondo.

Désormais coéquipier avec une de ses idoles de jeunesse

« C’est super cool. J’ai grandi dans le Massachusetts. Rondo était là pendant toute ma période de collège et de lycée donc être dans la même équipe que lui maintenant, c’est assez dingue. J’ai encore sa carte de rookie dans mon portefeuille à vrai dire, ce qui est fou maintenant qu’on est coéquipier. Je dois la lui faire signer. Quelqu’un me l’avait donnée quand je suis entré dans l’équipe première. Je l’ai gardée depuis, c’est un peu comme un porte-bonheur. »

Et de fait, tout sourire face à la caméra, Terance Mann sort son portefeuille et dévoile une vieille carte écornée à l’effigie du jeune Rondo, encore sous la tunique de Kentucky. Désormais coéquipier avec le meneur vétéran, double champion NBA, il n’a plus tellement à se soucier de jouer meneur.

Si les Clippers ont, un temps, voulu faire de l’ancien Seminole un meneur de grande taille, ils se sont depuis ravisés. Les qualités premières de Terance Mann, sa tonicité, ses instincts et ses qualités athlétiques en font plus naturellement un arrière/ailier qui trouve le succès par ses mouvements incessants et sa capacité à trouver la faille.

Ce qu’on appelle un « slasher » en somme…

« Il est arrivé en NBA et on lui a demandé de jouer à un poste auquel il n’a jamais joué à l’université, il réfléchissait forcément un peu trop, pour essayer de pratiquer un basket sans erreur », justifie Tyronn Lue dans le Los Angeles Times. « Maintenant, on l’a remis à son poste, à jouer sans ballon, et il est capable d’aller au rebond, de pousser la balle et d’attaquer sur le côté faible, il peut créer et jouer au basket l’esprit libre. »

Un extérieur qui score à l’intérieur

Encore perfectible sur son tir extérieur, ce qui était son talon d’Achille à sa sortie de Florida State, Terance Mann devrait néanmoins boucler ce mois de mars autour des 44% de réussite derrière l’arc, bien loin de ses 33% à la fac.

« Ça vient de T-Mann honnêtement. Il a le désir de progresser, la volonté et la détermination de s’améliorer chaque jour », affirme Paul George. « C’est là d’où ça vient. On est là pour l’aider en chemin mais T Mann est un mec à part. »

Homme à tout faire sur un terrain, gros défenseur et avaleur d’espaces, Terance Mann ne sera probablement jamais un shooteur redouté dans la ligue. Par contre, il sera toujours un danger constant de par sa polyvalence et son activité de tous les instants.

Dans l’immédiat, avec 54% de ses points marqués près du cercle, il offre une alternative intéressante à des Clippers qui ont tendance à manquer de présence dans la peinture.