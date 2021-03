Terance Mann, la bonne surprise des Clippers

Après un premier mois de compétition en dents de scie où il ne participait pas à tous les matches ou du moins pas avec un temps de jeu conséquent, Terance Mann s’est imposé depuis 20 rencontres dans la rotation de Tyronn Lue.

Pas le plus talentueux de l’effectif, l’arrière/ailier a fini par s’établir comme un élément important de l’effectif des Clippers au point de passer devant Luke Kennard dans la hiérarchie des arrières.

Une polyvalence développée très jeune

Lors de ses années lycée, Terance Mann développe une polyvalence intéressante pour un jeune de son âge. Sa mère, Daynia La-Force, se souvient de son fils plus jeune comme étant un profil pluridimensionnel : « Il fait des choses que les jeunes de son âge ne font pas. » Capable de créer pour les autres, de prendre des rebonds et de bien défendre, Terance Mann n’avait pas de point faible, excepté son manque de shoot qui nécessitait de l’entrainement afin d’être un minimum correct.

Un de ses anciens coachs, Charlton Young, se souvient bien de lui quand il était plus jeune : « Je pensais qu’il serait pro. » Croyant en lui, le coach décide de lui offrir une bourse à celui qu’il appelle « Wifi-haut débit » à cause de sa capacité à rendre la vie de ses coéquipiers plus simple sur le terrain.

Le principal intéressé n’en revenait pas mais Charlton Young avait foi en lui : « Je l’ai attrapé et lui ai dit : ‘Crois-moi, tu vas manger tes gaufres, tu vas faire de la musculation, tu vas grandir un peu, tu vas devenir un petit peu plus méchant et tu vas être pro’. »

Après une première année rookie pas simple dans un contexte particulier chez les Clippers, le joueur de 24 ans décide d’engager un coach perso pour travailler son jeu pendant la présaison. Aujourd’hui, Terance Mann récolte les fruits de son travail et remplit parfaitement son rôle de Wi-Fi en effectuant toutes les sales besognes.

Un profil qui rappelle un certain Tyronn Lue

Depuis une vingtaine de matches, il est la bonne surprise des Clippers. Ses moyennes n’atteignent pas des sommets incroyables (7 points, 4 rebonds et 2 passes en 21 minutes) mais il joue juste. Ses pourcentages aux tirs sont très bons (52%, 42% de loin et 85% sur la ligne des lancers) et il ne perd pas ou très peu de ballons (0,8 par rencontre).

Pour ses coéquipiers comme Ivica Zubac, Terance Mann mérite ce qui lui arrive en répondant présent à chaque fois qu’on l’appelle : « Quand il a l’opportunité il se montre. »

Son coach Tyronn Lue abonde dans ce sens en évoquant toutes ses qualités : « Il joue dur, il apporte beaucoup d’énergie sur le terrain et il peut défendre sur les meilleurs joueurs. » Une description qui correspond parfaitement au profil de joueur qu’était un certain Tyronn Lue.

« Il fait juste les actions qui donnent la victoire, il fait les choses bien et j’adore la manière dont il joue. Il a travaillé très dur l’année dernière. Cette année, il est capable de jouer plus libéré. En n’étant pas meneur mais plutôt arrière-ailier, il est capable d’aller dans la raquette pour finir près du cercle ou prendre des rebonds offensifs, des choses comme ça qui lui permettent de développer son jeu. »