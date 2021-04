Les Kings bloqués au royaume des désillusions

« Absolument inacceptable. » Ces deux mots sont ceux de Luke Walton pour décrire la (contre) performance de son équipe face aux Pistons. Les Kings n’ont pas été en mesure de prendre le dessus sur l’équipe au pire bilan de la conférence Est, privée de son meilleur joueur, Jerami Grant. Sa frustration est d’autant plus importante que trois jours plus tôt, son équipe en avait fait de même dans le Minnesota, face au pire bilan de sa propre conférence…

Les Californiens enchaînent ainsi une cinquième défaite de rang (pire série en cours avec le Thunder) juste après en avoir gagné cinq de suite. Considérant cette mauvaise dynamique en cours avant la rencontre, le coach a du mal à accepter l’effort produit par son équipe, qui jouait à domicile, en première période.

Face à des Pistons menés par l’ancien de la maison, Cory Joseph, Sacramento s’est ainsi retrouvé largement mené après deux quart-temps (44-62). « Ce n’est pas possible de produire un tel effort en sortant d’un bon et solide entraînement. C’est absolument inacceptable » gronde encore le technicien.

Insomnies en perspective

Le coach ajoute, en direction de ses joueurs : « Peu d’entre nous devraient bien dormir cette nuit parce que si cela a de l’importance, on ne devrait pas avoir l’appétit et ne pas pouvoir dormir. »

Le coach pensait pourtant pouvoir « réveiller » son équipe en opérant un nouveau changement de cinq majeur. Le rookie Tyrese Haliburton regagnait le banc au profit du plus grand et expérimenté Moe Harkless. Un ajustement difficile à évaluer pour le coach, selon qui cette envie de jouer au plus haut niveau a fait défaut.

« À chaque fois qu’on perd un ou deux matches, cela se termine en une série de cinq à six défaites de suite », poursuit le coach, dont la formation a connu une série de neuf défaites consécutives en février. « On perd notre flamme et cela recommence, c’est assez frustrant. Parce qu’on l’a déjà vu, on sait ce que c’est. On doit faire quelque chose à ce sujet et pour l’instant nous n’avons rien fait. »

À vingt matches de la fin de la saison, le temps presse désormais car Sacramento a toujours en tête la qualification en playoffs via le fameux « play-in ». Malgré sa dynamique actuelle, les Kings restent au contact mais ne peuvent plus se permettre de griller de tels jokers.

Le calendrier permet toujours d’espérer

Harrison Barnes, qui fait valoir son statut de vétéran, a bien conscience de la situation mais également des difficultés de son équipe à être régulière sur 48 minutes.

« Si nous avons besoin de quelqu’un pour nous motiver verbalement après quatre défaites de suite… Ce devrait être le plus grand orateur de tous les temps. Au final, nous sommes tous des professionnels et nous avons 48 minutes chaque jour pour nous concentrer et jouer. Avec l’effort de ce soir, peu importe qui dit quoi, nos actions sont plus parlantes que nos mots. »

Au regard du calendrier de l’équipe, qui affronte le Jazz samedi, Sacramento semble garder toutes ses chances. D’ici la fin de la saison, les Kings affrontent encore deux fois les Wolves et trois fois le Thunder. L’équipe affronte également des concurrents directs, tels que les Warriors, les Pelicans et ou les Grizzlies à deux reprises.

« On a montré quelle équipe on pouvait être et aussi à quel point on pouvait être mauvais », résume Luke Walton qui va devoir faire en sorte de mettre de côté ce second visage.