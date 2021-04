NCAA : Earl Timberlake prend la route de Memphis

Limité à sept apparitions seulement cette saison sous la tunique de l’université de Miami, la faute à des blessures à l’épaule et à la cheville, Earl Timberlake (1m98, 20 ans) a décidé de changer d’air. L’arrière gaucher passé par le célèbre lycée de Washington D.C., DeMatha, va rejoindre les Tigers de Memphis la saison prochaine.

Projeté comme un possible premier tour de Draft dès cette saison, Earl Timberlake était suivi par de nombreuses facs depuis qu’il s’était inscrit au « transfer portal ». Gonzaga, LSU, Providence, Georgetown et Seton Hall étaient sur les rangs mais la présence de Penny Hardaway à la tête de Memphis a fait la différence.

« J’ai le sentiment que je peux apprendre énormément de Penny Hardaway et tout ce qu’il a accompli durant sa carrière », a déclaré le prospect surESPN. « J’aime la manière dont ils défendaient cette saison, avec la meilleure défense du pays. Je peux m’ajouter à ça. Et puis, j’aime comment ils voient le jeu. Ils savent que je peux passer le ballon et ils vont m’aider à revenir au niveau défensif que je sais que je peux atteindre et on va essayer de jouer le titre. Je remercie tout ceux qui m’ont recruté et je vais faire de mon mieux pour Memphis. »

Pour renforcer la défense des Tigers

Si les Tigers ont déjà connu pas mal de changements avec quatre partants, ils vont aussi récupérer du beau monde, avec Earl Timberlake donc mais aussi Davion Warren, meilleur scoreur de la conférence Big South cette saison.

Aaprès sa saison freshman à 9 points, 5 rebonds et 2 passes entachée de blessures, Earl Timberlake espère repartir sur de bonnes bases, délesté de ses pépins physiques pour ce nouveau départ dans le Tennessee.

« Je rentre à la maison à D.C. pour la rééducation de mon épaule qui commence lundi prochain. Ça devrait durer un mois et je devrais être en forme pour l’été, sans opération », conclut le joueur. « Je sais que certains joueurs vont partir mais peu importe qui reste ou qui part, les joueurs à qui j’ai parlé veulent gagner. Ils sortent d’un titre de NIT et veulent gagner gros. Ils ont vu comment Baylor a défendu pour remporter le titre. Je pense que je vais pouvoir les aider de ce côté du terrain. »

Son match à 12 points, 5 rebonds, 5 passes et 5 interceptions face à North Carolina