Même s’il ne joue plus, les Nets vont garder DeAndre Jordan

Sur les six derniers matches qu’il a disputés fin mars, DeAndre Jordan n’a eu le droit qu’à 15 minutes de moyenne. Depuis quatre rencontres, il est même scotché sur le banc et ne joue plus.

Entre les arrivées de Blake Griffin et LaMarcus Aldridge, les minutes offertes par Steve Nash à Nic Claxton et Alize Johnson, ou même l’utilisation d’un Bruce Brown au poste de pivot, l’ancien des Clippers a un avenir très incertain à Brooklyn où son temps de jeu est très, très limité.

Si bien qu’on pouvait imaginer qu’il soit coupé, pour ensuite rebondir dans une équipe ambitieuse d’ici ce vendredi puisque c’est la date limite pour les joueurs libres afin de pouvoir jouer les playoffs. Mais le New York Post annonce que ce n’est pas le cas et que la franchise n’a aucune intention de se séparer de l’ancien All-Star.

Très proche de Kevin Durant et Kyrie Irving, DeAndre Jordan aura-t-il de nouveau sa chance d’ici la fin de saison régulière, voire en playoffs ? Ce n’est pas sûr, mais Steve Nash veut pouvoir compter sur lui.

« Il doit rester prêt », a déclaré le coach. « Qui sait quand j’aurai besoin de lui ? Peut-être dimanche, peut-être dans deux semaines. Mais tout le monde doit continuer de se préparer. On a beaucoup de pivots, on va travailler encore et voir comment nos rotations vont s’organiser pour les playoffs. »