En pleine saison, Gabriel Deck quitte le Real pour le Thunder

C’est très rare mais la NBA recrute aussi en Europe en pleine saison. C’est OKC qui se démarque en allant chercher Gabriel Deck, l’ailier argentin du Real Madrid, et pour lui faire de la place, la franchise se sépare de Darius Miller.

Révélé lors de la Coupe du monde 2019 où il avait tapé dans l’œil du regretté Kobe Bryant, Gabriel Deck débarque en NBA au lendemain de la dernière journée d’Euroleague, qu’il a terminé avec 19 points face au Fenerbahce.

La semaine dernière, il avait déjà inscrit 19 points face à l’Olympiakos, et l’ancien coéquipier de Facundo Campazzo au Real quitte l’Europe avec 8.8 pts, 3.7 rbds de moyenne en Euroleague, et 10 pts et 4 rbds par match en Liga.