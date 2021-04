C’est peu dire que la marque à la virgule est aux petits soins quand il s’agit de gâter l’une de ses plus glorieuses égéries. LeBron James aime le thé glacé parfum citron ? Pas de problème, Nike a un modèle pour ça. LeBron James a toujours eu un penchant pour les Air Max ? Pas de souci, Nike sort une « Air Max 95 NRG » avec quatre coloris différents pour combler le King et fêter dignement le « Air Max Day ».

Le principe semble déclinable à l’infini, la preuve avec les images de la prochaine LeBron 18 dont les coloris sont inspirés de la déjantée « Air Max 95 Greedy ».

Les teintes principales sont blanches, noires et grises, mais c’est surtout l’aspect dépareillé des deux chaussures qui en fait sa particularité, avec des motifs bleus et oranges d’un côté, rouge et jaune de l’autre.

Même principe avec les languettes, l’une étant violette et grise et l’autre noire et grise. Le prénom « LeBron » vient remplacer le classique « Air Max » sur chaque languette, là encore aux coloris dépareillés. Le modèle est complété par semelle extérieure en caoutchouc noir.

La paire est actuellement disponible en Asie précise « NiceKicks ». Sa sortie aux États-Unis serait imminente, au prix de 160 dollars.

(Via NiceKicks)

