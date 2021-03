Quatre nouveaux coloris pour sa « Nike Air Max 95 », la belle surprise de LeBron James

On ne fête pas un « Air Max Day », célébré tous les 26 mars, sans une grande annonce.

Cette année, c’est du côté des réseaux sociaux de LeBron James que Nike a créé la surprise en dévoilant quatre nouveaux coloris de la Nike Air Max 95 NRG disponible ce mardi.

En plus du modèle « Purple & Gold », avec une chaussure majoritairement de chaque couleur des Lakers, LeBron James aura tout le loisir de changer de coloris en fonction des différents maillots utilisés par son équipe.

Le King a ainsi montré les quatre nouveaux modèles avec lesquels il va pouvoir jongler : un foncé, deux plutôt clairs et un modèle en bleu et blanc en hommage à l’époque des Lakers de Minneapolis et dont les couleurs sont mises à l’honneur sur le maillot City Edition 2021 de la franchise californienne.

