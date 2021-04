Le Canadien Khem Birch vers les Raptors

C’est la grande reconstruction à Orlando et The Athletic annonce que Khem Birch va être coupé par le club floridien, où il évoluait depuis ses débuts en NBA, en 2017.

Il faut dire que la franchise veut offrir du temps de jeu à ses jeunes, notamment Wendell Carter Jr. et Mo Bamba sous le cercle, et le Canadien de 28 ans n’était donc pas une priorité. Il devrait rejoindre dans la foulée les Raptors, pour renforcer une raquette en difficulté, avec Aron Baynes et Chris Boucher.

De quoi constituer avec ce dernier un duo montréalais, Khem Birch venant aussi de la plus grande ville du Québec.

Même s’il est très limité en attaque, le pivot canadien (2m06) va apporter sa puissance physique à des Raptors souvent bougés sous le cercle, et dominés aux rebonds. Pour Khem Birch, cette fin de saison sera l’occasion de montrer qu’il peut s’inscrire à plus long terme dans le projet de Toronto, lui qui est free agent en fin de campagne.