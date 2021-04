Sacramento prêt à payer ses joueurs en Bitcoin

En janvier 2014, la franchise de Sacramento faisait un bond dans le futur en devenant la première franchise de sport professionnel à accepter les Bitcoins comme moyen de paiement, pour des places ou des produits dérivés, et même l’achat de nourriture dans sa salle. Cinq ans plus tard, ces mêmes Kings proposaient de récompenser leurs fans avec des jetons cryptographiques. Cette semaine, la direction des Kings va franchir un nouveau pas en proposant à ses salariés (et donc à ses joueurs) de les payer également en Bitcoin.

Une annonce officielle devrait rapidement suivre d’après le propriétaire de la franchise, Vivek Ranadive.

« Je vais annoncer dans les prochains jours que je vais proposer à tous les membres de l’organisation des Kings de se faire payer en Bitcoin pour la part de salaire qu’ils souhaitent, y compris les joueurs », a-t-il déclaré.

Reste à savoir si la NBA va accepter puisqu’on se souvient qu’elle avait refusé que Spencer Dinwiddie transforme son salaire aux Nets en jetons virtuels.

Parmi les autres clubs NBA, les Mavs ont également commencé à accepter le Bitcoin comme mode de paiement. Le mois dernier, Mark Cuban a annoncé que Dallas deviendrait la première équipe pro à accepter le dogecoin, accompagnant le début d’une nouvelle ère, accélérée ces derniers temps par la crise sanitaire et économique.

Toujours à propos de cryptomonnaies et de Blockchain, la semaine dernière, plusieurs stars NBA ont investi des millions de dollars dans la société à l’origine de NBA Top Shot, cette plate-forme d’échange de NFT, des biens virtuels authentifiés, comme des highlights de matches NBA.