NFT : Kevin Durant, Michael Jordan et Andre Iguodala investissent dans NBA Top Shot

À l’origine du jeu NBA Top Shot, Dapper Labs vient de boucler un tour de table pour lever 305 millions de dollars, et sa valorisation est estimée à 2.6 milliards de dollars !

Parmi les investisseurs, USA Today révèle qu’on retrouve beaucoup de joueurs NBA, comme Kevin Durant, Andre Iguodala, Kyle Lowry, Spencer Dinwiddie, Andre Drummond, Alex Caruso, Michael Carter-Williams, Josh Hart, Udonis Haslem, JaVale McGee, Khris Middleton, Domantas Sabonis, Klay Thompson et Nikola Vucevic.

Parmi les personnalités connues, on trouve aussi Michael Jordan, Will Smith ou encore le rappeur 2 Chainz. Quelques stars de la NFL et de la MLB font aussi partie des investisseurs.

Si tous placent leurs millions dans Dapper Labs, c’est parce que la folie NBA Top Shot ne s’essouffle pas. On en rappelle le principe : après s’être inscrit sur cette plate-forme, les internautes se retrouvent embarqués dans un jeu virtuel où l’on achète et s’échange des highlights de joueurs NBA. On appelle ça des NFT (non-fungible tokens), et ils sont uniques et authentifiés. A titre d’exemple, le buzzer beater d’Harrison Barnes face aux Cavaliers est unique, et il n’existe aucune copie.

Si vous vous en portez acquéreur, vous êtes le seul à le posséder. Et ensuite, vous pouvez évidemment le revendre et faire monter les enchères. C’est comme ça qu’une action de LeBron James a atteint les 208 000 dollars !

Six mois après sa création, NBA Top Shot a généré un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars pour 800 000 joueurs ! Plus de 300 000 d’entre eux possèdent déjà un NFT.