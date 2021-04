Cela fait maintenant plus d’un an que le derby new-yorkais retrouve de l’intérêt.

Il faut dire qu’entre les arrivées de Kevin Durant, Kyrie Irving puis James Harden chez les Nets, et la signature du tandem Tom Thibodeau – Leon Rose pour encadrer les jeunes Knicks, les deux franchises de « Big Apple » ont effectué progressivement leur retour au premier plan, pour aujourd’hui figurer toutes deux dans le Top 8 à l’Est.

Mieux encore : si le classement restait inchangé dans leur conférence d’ici au 16 mai prochain, date de la fin de la saison régulière, Brooklyn (2e) et New York (7e) s’affronteraient carrément dès le premier tour des playoffs ! Devant une telle éventualité, le troisième et (potentiel) dernier affrontement de la saison entre les deux équipes, prévu cette nuit, revêt d’une importance particulière.

Le collectif comme mot d’ordre chez les Knicks

Pour l’heure, les Nets ont remporté les deux premiers derbys, en janvier puis en mars. Les Knicks auront donc à cœur de décrocher la victoire, histoire d’éviter de laisser pour de bon les clés de la ville à leurs rivaux, cette saison.

Et pour ce faire, les hommes de Tom Thibodeau veulent avant tout s’appuyer sur leur mentalité et leur collectif.

« Il y a 15 joueurs dans l’équipe », rappelle Reggie Bullock au New York Post. « Dans la nôtre, il y a notre leader : le coach. Nous savons à quel point nous pouvons être excellents. Notre objectif dès le début de cette saison était de pouvoir rivaliser avec n’importe qui et de le faire tout en nous amusant. »

En clair, en opposition au « Big 3 » des Nets, les Knicks n’hésitent pas à parler de « Big 15 » pour mettre en lumière la puissance de leur collectif.

« Nous possédons une très bonne équipe », continue l’arrière. « Nous ne nous préoccupons pas vraiment de leur « Big Three ». Nous savons quel type de basket nous pourrons développer. Nous nous concentrons d’abord sur notre équipe et sur le plan de jeu établi par le coach. C’est tout ce qui nous importe : les Knicks. »

Même son de cloche chez Julius Randle, chef de file tout trouvé de ces Knicks surprenants, par son nouveau statut de All-Star et ses 23.0 points, 10.7 rebonds et 5.8 passes de moyenne.

« Nous nous préoccupons seulement de nous », assénait de nouveau l’intérieur de 26 ans, toujours dans les colonnes du New York Post. « Nous possédons un ensemble de joueurs. Nous jouons dur, avec de l’énergie et nous essayons de jouer de la bonne manière. Et c’est ce que nous avons la sensation de faire. Nous pouvons battre n’importe qui. Il n’est pas question d’eux, de qui ils possèdent ou ne possèdent pas. Il s’agit simplement de nous et du fait de se battre à un niveau élevé tous les soirs. »

Même amoindris, les Nets restent menaçants

La nuit prochaine, les Nets pourraient une nouvelle fois être privés de Kevin Durant et James Harden, tous les deux touchés aux ischio-jambiers et encore incertains pour la troisième manche de ce derby de New York.

Pour autant, Tom Thibodeau ne se préoccupe pas des absences potentielles de ses adversaires, renforcés depuis peu par les signatures de Blake Griffin et LaMarcus Aldridge.

« Nous savons à quel point ils sont talentueux » assure le coach. « Nous devons nous tenir prêts. Même si l’un d’eux est absent, ils possèdent encore énormément de talent et ils en ont même rajouté davantage. Mais nous savons que si nous défendons et que nous perdons peu de ballons, nous sommes capables [de les battre]. »