Le cinq majeur de la semaine | Clint Capela, l’horloger qui tient le rythme

Toujours pas mal de candidats sur le « backcourt », avec notamment Jrue Holiday, de plus en plus important à Milwaukee et d’ailleurs prolongé par le club. Mais Devin Booker s’impose comme un choix facile, notamment pour son match à 45 points, quasiment sans tir à 3-points, face aux Bulls…

À ses côtés, Luka Doncic perd pas mal de ballons mais il a trouvé son rythme, et Dallas remonte très fort !

C’est un peu le même scénario à Miami, où Jimmy Butler n’a pas forcément besoin de beaucoup marquer pour rassurer et faire tourner le Heat, qui s’est bien repris. Quant à Giannis Antetokounmpo, même s’il a perdu face aux Clippers et qu’il a raté le match face aux Kings à cause de ses genoux qui grincent, il reste individuellement difficile à écarter, notamment pour cette performance dans la victoire à 47 points chez les Blazers.

Enfin, sous le cercle, Nikola Jokic aurait pu une nouvelle fois récupérer la place de titulaire, alors que Bam Adebayo et Rudy Gobert étaient également candidats, mais Clint Capela mérite d’être mis en avant, tant il est régulier et précieux dans la raquette d’Atlanta, comme stabilisateur général.

Comme lors des trois dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.