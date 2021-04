Paul George et les Clippers très heureux de pouvoir s’appuyer sur l’expérience de Rajon Rondo

Pour sa première en tant que Clipper, Rajon Rondo n’a pas particulièrement noirci la feuille de stats hier soir lors de la victoire face aux Lakers. Avec un temps de jeu limité suite à une blessure aux adducteurs, le meneur a profité d’un adversaire sous-armé pour reprendre en douceur le rythme NBA.

Auteur de 2 points, 3 passes, 2 interceptions et 4 pertes de balle, l’ancien Laker doit désormais accumuler les matchs pour se refaire une santé et contribuer pleinement au bon fonctionnement des Clippers.

Un leadership attendu par tous

Mais pour Paul George, sa qualité de passe et son intelligence de jeu lui permettront, ainsi qu’à Kawhi Leonard, de se décharger de l’organisation des attaques. L’ancien du Thunder compare son apport avec celui de Russell Westbrook dans le sens où ce sont deux joueurs qui facilitent le jeu pour leurs coéquipiers.

« Je pense que nous pouvons garder plus d’énergie » a-t-il expliqué, sur l’influence de Rajon Rondo sur lui et Kawhi Leonard. « Je compare cette relation avec celle que j’avais avec Russ, qui m’offrait beaucoup de shoots ouverts et ce sera la même chose avec Rondo. Rondo peut aller dans la peinture pour faire la bonne action et la plupart du temps, il va ressortir le ballon pour nous donner des shoots ouverts. »

L’arrière/ailier des Clippers assure que son coéquipier va rapidement devenir un des leaders vocaux du vestiaire, grâce à son expérience et sa science du jeu. « Rondo est un leader. Nous allons l’écouter. Je le vois en tant que leader de ce groupe dans lequel il aura beaucoup d’importance. Au fur et à mesure qu’il deviendra plus à l’aise dans notre système et qu’il aura accumulé un certain nombre de matchs, il nous responsabilisera. C’est ce dont on a besoin dans le vestiaire, quelqu’un qui va dire ce qui doit être dit et nous fait avancer » continue Paul George.

Attendu lors des playoffs

Echangé contre Lou Williams pour apporter aux Clippers ce qui leur a clairement manqué l’année dernière, c’est-à-dire du leadership, du QI basket et de la cohésion dans les moments importants, Rajon Rondo a encore besoin de temps pour véritablement connaitre son équipe et l’aider à s’améliorer.

« Je ne peux pas analyser l’équipe aussi rapidement » répond-il lorsqu’on lui demande quels aspects nécessitent d’être revus. « Évidemment, je vais continuer à apprendre qui sont mes coéquipiers mais aussi ce que les coachs nous demandent en tant que joueurs. Je ne peux pas vraiment dire ce qu’il faut absolument améliorer ici. Je veux être ici, aider cette équipe autant que possible, la mener de n’importe quelle manière que ce soit, et évidemment nous avons tous un objectif commun. »

À l’image de Marcus Morris, l’ensemble de ses coéquipiers compte sur la présence du double champion NBA pour gagner le premier titre de la franchise, et ainsi effacer la déception de l’an passé. « Il va être une pièce importante dans notre parcours pour aller chercher le titre. Il va énormément nous aider, il va aider nos deux superstars à avoir des shoots faciles et même défensivement en sachant où se placer. Il a joué avec mon frère l’année dernière et il ne m’en a dit que du bien en tant que coéquipier. Donc nous sommes juste très contents de l’avoir et je pense qu’il va être un facteur important pour nous aider à accrocher cette bannière au plafond. »