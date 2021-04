Knicks : Norvel Pelle a déjà convaincu par sa dureté

Parce que ses Knicks ont explosé les Pistons, Tom Thibodeau a pu faire jouer tout le monde samedi soir, et Norvel Pelle a pu disputer ses premières minutes sous le maillot newyorkais. Le temps d’aller au dunk, et de se… déboîter l’index droit sur une faute ! Le doigt est à l’équerre, et le staff s’affaire sur sa main. Il refuse de sortir, et on lui strappe l’index et le majeur. Il fait un sur deux aux lancers-francs, et derrière il s’en va contrer à deux reprises Isaiah Stewart.

A l’arrivée, il compile 1 point, 3 rebonds et 2 contres en 3 minutes, et il est déjà adopté par ses nouveaux coéquipiers. « Le fait qu’il se blesse, mais qu’il soit capable de rester et de réussir de gros contres sont des preuves de son énergie » constate Reggie Bullock. « C’est le type même de joueur des Knicks avec cette volonté de s’accrocher pour continuer à jouer. On adore qu’il se bagarre comme ça. »

Tom Thibodeau, pourtant très exigeant, a aussi apprécié ce premier échantillon. « C’est plutôt remarquable. Le gars ne s’était même pas entraîné et il était prêt à jouer » souligne le coach des Knicks dans le New York Post. « Sa blessure était vilaine, et on a apprécié qu’il ait voulu rester sur le terrain. Cela en dit long sur lui. C’est pour ça qu’on l’a fait venir, pour protéger le cercle, et on a évidemment été séduit par son jeu sur cette courte séquence. »