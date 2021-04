Sean Marks, le bâtisseur des Nets

Avec désormais six All-Stars dans leur effectif, Brooklyn affiche un effectif pléthorique, encore jamais vu en NBA. Mais la franchise a pris son temps pour en arriver là.

Tout a commencé en 2016 quand Sean Marks arrive comme GM avec pour mission de négocier au mieux la période post-Garnett/Pierce qui a privé la franchise de choix de Draft pendant plusieurs années. Seuls des échanges et des signatures lors de la « free agency » peuvent permettre aux Neys de se relancer.

Pendant cette période, et grâce à Kenny Atkinson comme entraîneur, Sean Marks inculque d’abord une culture de la gagne très importante pour une franchise qui enchainait les défaites. « Sean mérite du crédit pour avoir poussé les limites de cette franchise et être venu avec un vrai projet à mettre en place » loue Steve Nash, interrogé dans le New York Post. « Ça a l’air si simple quand on voit ça de l’extérieur mais […] Sean est très minutieux dans son approche avec l’intégralité du front office et les opinions de chacun dans les différents départements de la franchise. »

Six All-Stars en moins de deux ans

Fort d’une identité de « col bleu » et d’une masse salariale assainie, Brooklyn parvient à attirer Kyrie Irving et Kevin Durant en 2019, mais aussi DeAndre Jordan. C’est l’avant-dernière étape avant de jouer le titre. Durant est blessé toute la saison, mais les Nets progressent encore, et ils deviennent de plus en plus attractifs. Résultat, James Harden veut les rejoindre, et il fait céder les Rockets, puis c’est au tour de Blake Griffin et dernièrement LaMarcus Aldridge de venir compléter ce sextet d’All-Stars !

Pour Steve Nash, cette transformation de l’effectif est tout simplement phénoménale. « Il a fait un travail incroyable, pas seulement cette année mais en construisant cette culture présente bien avant que cet effectif ne ne soit là et en bâtissant depuis des années maintenant cette position de domination » poursuit Nash. « J’espère que tout le monde a conscience de l’incroyable travail réalisé ici et quel minutieux processus a été mis en place. C’est exceptionnel. »

Une méthode digne des Spurs

Formé à l’école Spurs dans le petit marché de San Antonio, Sean Marks a vite compris qu’il devait développer cette culture de la gagne pour gagner le respect de ses dirigeants, de ses pairs, puis ainsi attirer de grands noms. « Sean vient de San Antonio et pour lui, le plus important était de bâtir des fondations à partir de petits détails solides sur lesquels la franchise pouvait s’appuyer. C’était en place mais nous avons ajouté des talents de premier plan. C’est ce dont vous avez besoin si vous voulez avoir le niveau pour être champion NBA » estime Joe Harris, l’un des joueurs de base du système Marks.

Outre ses All-Stars, Brooklyn a su aussi viser juste dans la Draft avec Nicolas Claxton, mais aussi dans les échanges en allant chercher des Harris donc, mais aussi des Spencer Dinwiddie ou encore Bruce Brown et Timothé Luwawu-Cabarrot. Des recrutements quasi chirurgicaux qui s’inscrivent dans l’identité de l’équipe, comme le font les Spurs depuis des années.