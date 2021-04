Isaiah Thomas a choisi un numéro de Kobe Bryant

C’est officiel depuis samedi, Isaiah Thomas s’est engagé pour 10 jours avec les Pelicans, une franchise privée de plusieurs titulaires depuis quelques matches, et qui a sans doute perdu Josh Hart pour plusieurs semaines. L’ancien meneur des Celtics a donc une jolie carte à jouer, et pour ce grand retour en NBA, il a décidé de changer de numéro et il a opté pour le numéro 24.

Sur Twitter, il a en a donné la signification, et c’est un hommage à Kobe Bryant, décédé en janvier 2020 à 41 ans. On se souvient que Kobe l’avait épaulé lorsque Thomas avait perdu sa soeur dans un accident de voiture alors que les Celtics défiaient les Bulls en playoffs. Suite à cette tragédie, les deux hommes étaient restés très proches, et Thomas faisait partie des joueurs qui profitaient des conseils réguliers du regretté quintuple champion NBA.

Il devrait être en tenue ce soir face aux Rockets, et il pourrait avoir un temps de jeu conséquent puisque quatre joueurs sont très incertains : Lonzo Ball, Zion Williamson, Brandon Ingram mais aussi Kira Lewis Jr, le meneur remplaçant.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Thomas affiche en carrière des moyennes de 18.1 points et 5 passes, et le double All-Star n’a pas foulé un parquet NBA depuis quatorze mois, et son transfert des Wizards aux Clippers. Pour se relancer, il avait participé en février aux éliminatoires de la Coupe du monde, tournant à 14 points de moyenne avec les Etats-Unis.