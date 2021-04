Les Pelicans donnent sa chance à Isaiah Thomas !

Comme DeMarcus Cousins, Isaiah Thomas va avoir 10 jours pour montrer qu’il a encore sa place en NBA, et ce sera du côté des Pelicans. C’est ce qu’annonce The Athletic, et l’ancien meneur All-Star va tenter de profiter de la blessure de Lonzo Ball pour grappiller des minutes et essayer de convaincre les dirigeants de la Nouvelle Orléans.

On ne l’a plus vu en NBA depuis un an, lorsque les Wizards l’avaient échangé aux Clippers. Ces derniers l’avaient ensuite coupé, et pour garder la forme, Isaiah Thomas avait choisi cet hiver de porter le maillot de Team USA dans les matches éliminatoires pour le championnat des Amériques.

« Cela me permet de me mesurer à d’autres professionnels, de représenter mon pays en même temps, un honneur et un privilège, et finalement de montrer aux équipes NBA que je suis redevenu moi-même et que je suis à 100% en bonne santé » avait-il expliqué mi-février.

Une expérience qui s’était bien passée, alors qu’il serait enfin (vraiment) débarrassé de ses problèmes de hanche.