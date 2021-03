DeMarcus Cousins va s’engager avec les Clippers !

Selon ESPN, les Clippers discutent actuellement avec DeMarcus Cousins sur la base d’un premier contrat de 10 jours, et la signature devrait être effective la semaine prochaine. The Athletic est plus affirmatif : le pivot va s’engager avec les Clippers, et pour l’instant, il suit le protocole sanitaire.

Aux Rockets en début de saison, DeMarcus Cousins devra donc faire ses preuves, et tenter de décrocher un contrat jusqu’à la fin de la saison. Pour cela, il lui faudra enchaîner trois contrats de 10 jours de suite, synonymes de CDD jusqu’à la fin de la saison.

Plusieurs fois gravement blessé ces dernières saisons, DeMarcus Cousins avait effectué un retour plutôt correct aux Rockets, même s’il n’a plus la puissance et la mobilité de ses années Kings. Aux Clippers, il retrouvera Rajon Rondo, son ancien coéquipier aux Pelicans, mais aussi Patrick Patterson, formé comme lui à Kentucky, et il devrait reprendre le rôle tenu par Joakim Noah la saison passée, et sera donc la doublure d’Ivica Zubac et Serge Ibaka.