Déchirure d’un ligament du pouce pour Josh Hart

Touché au pouce droit jeudi soir dans la défaite face au Magic, Josh Hart a passé une IRM vendredi, qui a révélé une déchirure d’un ligament, nous apprend ESPN.

Si aucune durée d’absence n’a encore été communiquée par les Pelicans, l’arrière (9.2 points et 8 rebonds de moyenne en sortie de banc) va évidemment manquer plusieurs jours, voire semaines, de compétition.

Une bien mauvaise nouvelle alors que la franchise de La Nouvelle-Orléans, toujours dans la course pour les playoffs et le « play-in », est frappée par les blessures ces derniers jours.

Zion Williamson et Brandon Ingram n’ont pas joué contre Orlando jeudi, ni face à Atlanta ce vendredi soir. Il faut aussi ajouter Lonzo Ball et Steven Adams, eux aussi absents, dans la défaite contre les Hawks. Stan Van Gundy était donc privé de quatre titulaires sur cinq ! Forcément, New Orleans a été battu (103-126) pour la seconde fois de suite.