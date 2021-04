Robert Williams III continue de prendre du galon avec les Celtics

Choisi en 27e position lors de la Draft 2016, Robert Williams III a rongé son frein pendant quelques années sur le banc des Celtics mais depuis le départ de Daniel Theis lors de la « trade deadline », le joueur de 23 ans s’éclate dans le cinq majeur de Boston.

Déjà, au niveau des minutes, Robert Williams III enchaine les matchs pleins. Alors qu’il plafonnait à 17 minutes de moyenne, le pivot passe désormais quasiment 28 minutes sur les parquets NBA.

Une augmentation du temps de jeu qui se traduit par une amélioration statistique. L’intérieur qui tournait aux environs des 8 points, 6 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 interception offre maintenant des chiffres plus conséquents avec 11 points, 11 rebonds, 5 passes, 1 interception et 3 contres sur ses derniers matchs en tant que titulaire.

Record à la passe contre Houston

Si les nombres de points, de rebonds et de contres augmentent naturellement chez lui avec plus de temps de jeu, le nombre de passes décisives réalisées a de quoi surprendre, même si ses partenaires affirment le contraire, à l’image de Jayson Tatum qui a loué ses qualités de passeur après la victoire face aux Rockets.

« C’est incroyable de voir sa progression et tout le travail qu’il a accompli depuis qu’il est arrivé ici. La seule différence le concernant, c’est qu’il a plus de temps de jeu. Rob est spécial, j’adore jouer avec lui. C’est un passeur sous-estimé car c’est une des choses qu’il fait le mieux, même s’il y a aussi sa protection de cercle et sa communication en défense. Le jeu est différent quand il est sur le terrain donc il va continuer à être de plus en plus fort » affirme son coéquipier.

Auteur de son record à la passe hier soir avec 8 offrandes, Robert Williams III possède en effet une vraie faculté à trouver ses partenaires que ce soit depuis la tête de raquette, sur du main-à-main, ou même lorsqu’il parvient à gratter des ballons au rebond offensif qu’il transmet à ses shooteurs derrière l’arc.

Une tour de contrôle offensive en devenir ?

Danny Ainge a choisi de transférer Daniel Theis pour responsabiliser Robert Williams III, et ça semble fonctionner. « Il est vraiment bon dans ce qu’il fait, que ce soit dans son jeu de passe, son intensité et bien évidemment sa défense intérieure. Il représente une vraie menace offensive dans la raquette et il a été fort pour trouver les joueurs démarqués. Rob est un bon passeur depuis son arrivée en NBA donc il a donné de bons ballons. »

De quoi permettre à son coach d’envisager un rôle plus étendu. « Il fait de bonnes passes sur les écrans, et sous le cercle quand il y a beaucoup de monde sur lui. Faire la bonne lecture est important. Parfois, vous avez l’opportunité de dunker ou de finir près du cercle malgré le défenseur, mais la plupart du temps vous en avez plusieurs qui viennent sous le cercle donc ça vous donne un shoot compliqué. Par conséquent, les bons pivots passeurs n’hésitent pas à ressortir sur les shooteurs extérieurs » analyse ainsi Brad Stevens.

Auteur de bonnes performances ces derniers temps, le jeune pivot met ça surtout sur le compte de la confiance engrangée grâce à la répétition des matchs.

« Je me sens bien, je suis de mieux en mieux car je joue plus et je pense que ça reste le meilleur moyen de s’améliorer. J’apprends encore les endroits sur le terrain où je me sens le mieux, pour scorer, faire des passes ou pour les rebonds. Ma performance de ce soir est strictement due à ma confiance accumulée et je fais juste mon job en étant le point d’ancrage défensif, une sorte de quarterback qui voit tout et qui dirige les mecs » s’explique-t-il.