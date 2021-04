Devoir faire sans Stephen Curry et Draymond Green n’est jamais évident pour les Warriors cette saison. Néanmoins, le faire face à des Raptors malades pouvait être un calcul intéressant pour Steve Kerr.

Sauf que personne n’imaginait que Toronto allait écraser Golden State de cette façon : 53 points d’écart (77-130) !

« Vous avez vu le match », a réagi le coach des Warriors, pour ESPN, devant les journalistes. « On a été détruit, tout simplement. Il n’y a pas grand-chose à dire. C’est une humiliation pour tout le monde. »

Quelques chiffres traduisent bien ce cauchemar : 51 points d’écart (30-81) sur le deuxième et le troisième quart-temps, un écart qui est monté jusqu’à 61 points. Les Warriors n’ont inscrit aucun point en contre-attaque et perdu 21 ballons. Défense, attaque, concentration et intensité : rien n’a marché pour la bande de Steve Kerr.

« Très rapidement, le match nous a filé entre les doigts et on s’est démoralisé », poursuit ainsi le technicien de la Baie. « Sans Curry ni Green, on manque de patrons quand le match ne tourne pas bien. On n’avait pas ce feu intérieur, qui est nécessaire pour passer cet obstacle. Notre équipe est construite sur le partage de la balle, et c’est quand elle circule que la magie arrive, qu’on construit de l’énergie. Là, j’ai vu des séquences avec une passe et un shoot, possession après possession. On n’a pas joué les uns pour les autres. »

Il y a quelques jours, Steve Kerr annonçait que ses joueurs allaient réussir une série de victoires d’ici la fin de saison. Elle se fait encore attendre puisque les finalistes 2019 restent sur six défaites en sept matches. Depuis la coupure du All-Star Game, début mars, il y a même eu plusieurs fessées inquiétantes…

« C’est difficile à avaler pour eux », a expliqué Kent Bazemore, en faisant référence au meneur de jeu, à Draymond Green mais aussi à Klay Thompson, toujours bloqué sur le banc. « On en parle ensemble. Ces gars ont disputé cinq Finals de suite, donc tout ça, c’est inacceptable pour eux. Ils sont très touchés. Klay était très en colère après ce match. Cela fait deux ans qu’il ne peut pas aider ses coéquipiers. »

Réaction attendue dimanche soir, à Atlanta, contre les Hawks qui ont remporté le premier affrontement assez facilement il y a une semaine. En espérant que Stephen Curry et Draymond Green soient là.