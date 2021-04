En feu, Evan Fournier réveille les Celtics !

Après une première mi-temps médiocre mais équilibrée marquée par le beau duel entre Christian Wood et Robert Williams, les hommes de coach Stevens se décident enfin à enflammer leur fidèle public.

Robert Williams continue de marquer des points, au propre comme au figuré, comme titulaire, et la mécanique verte semble mieux huilée que lors des 24 premières minutes de jeu. Brad Stevens, puis Marcus Smart peuvent serrer le poing de satisfaction après quelques stops défensifs. Sans surprise, les Rockets lâchent prise (70-55).

Le poster énorme de Jaylen Brown

Jaylen Brown est suivi de près par Kevin Porter Jr, et les deux joueurs se chauffent après un coup de sifflet litigieux. Cet accrochage réveille l’arrière All-Star, qui délivre deux superbes caviars à Jayson Tatum qui punit de loin, et met encore plus les Rockets dans le dur. Les longs segments de Luke Kornet gênent les Rokets et les C’s sont bien mieux dans leurs baskets.

Jaylen Brown colle un dunk énorme sur le pauvre Kenyon Martin Jr, qui ne sait plus où se mettre après ce poster. Wood enfile de nouveau son bleu de chauffe, mais le reste de son équipe n’arrive plus à suivre le rythme. À la fin du troisième quart-temps, Boston possède une belle avance (82-70).

Le duo des Williams, Grant et Robert, se cherche très souvent, et l’intérieur claque un gros dunk sur jeu posé après une passe de son coéquipier. Effacé jusque-là, voire frustré, Evan Fournier commence à prendre chaud de loin, et le joueur tricolore punit trois fois de suite à 3-points, les Celtics continuant leur marche en avant.

Evan Fournier ovationné par le TD Garden

Le natif de Charenton inscrit même 15 points, en deux temps, trois mouvements, et il montre ce qu’il peut apporter à une formation de Boston en quête d’identité et… de résultats positifs. Le Français lâche un sourire et Kemba Walker saute dans ses bras. Les Rockets ont explosé (106-87). Houston cherche à se relever mais Evan Fournier est en feu, et tous les ballons passent par lui en attaque, pour qu’il sanctionne de loin, et à mi-distance.

Avec 6 tirs à 3-points et 20 points à 100% dans ce quart-temps, le Français sort du parquet sous une belle ovation des quelques fans présents dans les travées, et le sort de la rencontre est scellé. Les bancs se vident et les joueurs les moins utilisés peuvent se dégourdir les jambes, rien ne changera. Les Celtics s’imposent 118-102, et on retiendra cette belle deuxième mi-temps où l’on a revu de l’enthousiasme dans le jeu. À confirmer…