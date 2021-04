Stats & Highlights | Un record pour Utah, une soirée tranquille pour Atlanta et Memphis, un succès important pour Charlotte

Depuis deux défaites de suite pour commencer la saison à la Vivint Smart Home Arena, le Jazz ne perd plus dans sa salle. Cette victoire contre Chicago est la 21e d’affilée, c’est un nouveau record de franchise.

Les Grizzlies ont écarté les faibles Wolves quand les Hornets ont surmonté l’absence de Gordon Hayward en deuxième mi-temps face à Indiana. Enfin, les Hawks ont connu une soirée bien tranquille chez les Pelicans.

Indiana – Charlotte : 97-114

Les blessures frappent durement les Hornets en ce moment et malgré tout, ils parviennent à s’en sortir. Car après un premier quart-temps réussi (12 points, 6 rebonds, 6 passes), Gordon Hayward s’est blessé au pied et a manqué toute la deuxième mi-temps.

Sans LaMelo Ball, Malik Monk et donc Hayward, c’est Miles Bridges, en sortie de banc, qui a porté Charlotte, face à une équipe d’Indiana diminuée (Malcolm Brogdon absent) et qui a perdu trop de ballons pour exister. Pour ne rien arranger, Domantas Sabonis, touché à la cheville gauche, n’a pas joué le dernier quart-temps. Grosse victoire des Hornets.

Pacers / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 27 4/7 0/0 0/0 2 8 10 4 0 1 2 0 8 18 J. Holiday 30 3/13 2/9 1/1 0 6 6 1 4 2 2 1 9 7 M. Turner 32 3/7 0/2 1/2 1 7 8 1 6 1 3 1 7 10 E. Sumner 22 4/8 0/2 2/3 0 6 6 3 2 0 4 1 10 11 C. LeVert 35 5/13 2/6 4/6 1 3 4 5 2 2 4 0 16 13 D. McDermott 29 5/9 3/6 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 13 14 J. Sampson 4 0/2 0/1 0/2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 -1 G. Bitadze 11 4/5 1/2 1/3 3 4 7 1 1 0 0 0 10 15 T.J. McConnell 32 5/8 0/1 2/2 0 1 1 7 1 0 3 2 12 16 A. Holiday 15 5/8 2/4 0/0 0 0 0 3 3 1 2 0 12 11 K. Martin 2 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 C. Stanley 2 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Total 38/82 10/33 11/19 9 39 48 29 21 7 20 6 97 Hornets / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P.J. Washington 30 6/15 1/4 0/0 1 1 2 2 1 2 3 1 13 8 G. Hayward 19 4/8 1/2 4/6 0 8 8 6 0 0 1 0 13 20 B. Biyombo 14 3/4 0/0 0/0 2 3 5 1 1 1 0 0 6 12 D. Graham 25 3/15 1/8 5/5 1 2 3 6 2 5 2 0 12 12 T. Rozier 39 6/23 1/9 2/3 2 4 6 3 2 2 0 1 15 9 J. McDaniels 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 C. Martin 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 C. Martin 19 0/1 0/0 0/2 0 2 2 3 1 1 0 0 0 3 M. Bridges 31 8/12 4/7 3/5 1 9 10 1 0 2 1 1 23 30 C. Zeller 28 7/7 0/0 3/5 2 2 4 1 4 1 0 0 17 21 V. Carey Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 B. Wanamaker 30 5/8 0/1 3/3 2 1 3 4 4 2 3 0 13 16 Total 43/95 8/31 20/29 11 33 44 27 16 16 10 3 114

Memphis – Minnesota : 120-108

Même avec un Ja Morant moins inspiré, les Grizzlies ont écarté les Wolves. Minnesota a résisté jusqu’en fin de troisième quart-temps, avant de céder à cause d’une panne offensive de cinq minutes. Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards ont manqué de soutien offensivement.

Memphis, très adroit à 3-pts avec notamment Grayson Allen et De’Anthony Melton, passe alors un 12-3 et fait la différence. Sans oublier le bon match de Jonas Valanciunas, auteur d’une sortie à 19 points et 11 rebonds.

Grizzlies / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Anderson 20 2/8 1/3 2/2 0 8 8 7 1 1 0 1 7 18 D. Brooks 24 5/13 2/3 0/2 0 3 3 0 4 0 3 0 12 2 J. Valanciunas 22 7/14 1/1 4/4 6 5 11 0 5 0 0 0 19 23 J. Morant 28 3/7 2/4 3/6 0 3 3 7 0 0 2 0 11 12 G. Allen 22 5/7 5/7 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 15 16 B. Clarke 24 4/10 0/2 3/4 1 3 4 2 1 1 1 1 11 11 J. Porter 4 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 -3 K. Tillie 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2 X. Tillman 22 4/7 1/2 3/5 2 2 4 0 2 1 0 1 12 13 T. Jones 20 4/8 2/3 1/1 0 3 3 5 0 1 0 0 11 16 J. Konchar 4 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 S. McDermott 4 1/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 D. Bane 19 2/5 1/4 1/1 0 7 7 1 2 1 0 1 6 13 D. Melton 24 5/10 4/6 0/0 2 2 4 3 1 3 0 0 14 19 Total 42/95 19/39 17/25 14 39 53 26 20 8 10 4 120 Timberwolves / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 21 2/4 2/3 1/1 0 2 2 3 5 0 1 0 7 9 A. Edwards 31 9/14 2/3 2/2 1 2 3 6 1 1 3 2 22 26 K. Towns 34 11/25 1/8 7/7 3 13 16 2 4 1 0 1 30 36 J. McLaughlin 33 2/5 2/3 0/0 0 2 2 4 1 1 1 1 6 10 M. Beasley 29 2/12 1/5 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 5 -2 J. Hernangomez 16 1/4 0/3 2/4 0 4 4 2 2 0 0 0 4 5 J. Vanderbilt 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 J. Layman 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Okogie 20 1/4 1/3 0/0 0 2 2 0 2 1 2 0 3 1 J. Culver 4 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 N. Reid 23 5/7 2/2 6/7 1 4 5 1 3 0 0 2 18 23 J. Nowell 21 4/9 1/3 0/0 0 1 1 3 1 0 4 0 9 4 Total 38/85 12/33 20/23 5 34 39 21 20 6 11 6 108

Utah – Chicago : 113-106

Nikola Vucevic est arrivée, mais les Bulls continuent de perdre. Face au meilleur bilan de la ligue, Zach LaVine et compagnie ont bien résisté jusqu’à la fin de la première mi-temps, en appuyant à l’intérieur. Moment choisi par le Jazz pour accélérer avec Mike Conley et Donovan Mitchell.

Zach LaVine conclut un 13-4 en troisième quart-temps pour mettre Chicago dans la rencontre. Mais Utah est plus solide, avec deux paniers de Bojan Bogdanovic et un 16-4 pour reprendre douze points d’avance. Encore une fois, avec Nikola Vucevic, les Bulls reviennent en fin de match, mais Mitchell et Royce O’Neale ne tremblent pas sur la ligne des lancers-francs. Huitième victoire de suite pour le Jazz, sixième défaite de rang pour les Bulls.

Jazz / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. O'Neale 31 0/2 0/2 2/2 0 6 6 1 1 0 0 0 2 7 B. Bogdanovic 33 8/15 1/4 1/1 2 6 8 1 1 1 0 0 18 21 R. Gobert 32 6/7 0/0 7/8 2 11 13 1 2 0 2 2 19 31 M. Conley 32 5/13 3/8 0/0 0 2 2 5 1 1 1 1 13 13 D. Mitchell 36 7/21 2/9 10/10 2 1 3 5 1 0 2 0 26 18 G. Niang 12 1/3 1/3 0/0 0 3 3 1 3 0 1 0 3 4 D. Favors 16 1/2 0/0 2/2 0 5 5 0 2 1 0 2 4 11 J. Clarkson 25 6/13 3/7 4/4 0 2 2 1 4 1 2 0 19 14 J. Ingles 22 3/3 3/3 0/0 0 1 1 1 3 2 2 0 9 11 M. Oni 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 37/79 13/36 26/27 6 37 43 16 18 6 10 5 113 Bulls / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Young 33 11/17 0/0 3/4 4 3 7 3 4 1 1 0 25 28 P. Williams 33 4/7 0/0 0/0 1 2 3 3 1 2 1 0 8 12 N. Vucevic 29 5/14 1/5 5/6 1 7 8 4 2 0 0 1 16 19 T. Satoransky 26 4/5 2/3 0/0 1 5 6 4 5 1 0 0 10 20 Z. LaVine 31 10/22 2/8 1/2 0 5 5 3 1 0 2 0 23 16 L. Markkanen 23 2/5 0/2 1/1 0 2 2 1 0 0 0 0 5 5 D. Theis 20 1/5 0/2 1/2 0 5 5 1 0 0 0 1 3 5 C. White 24 2/6 0/3 0/0 0 1 1 3 4 0 1 1 4 4 D. Valentine 22 4/8 2/5 2/2 0 4 4 4 2 1 1 0 12 16 Total 43/89 7/28 13/17 7 34 41 26 19 5 6 3 106

New Orleans – Atlanta : 103-126

Après leur victoire à l’arraché de la veille à San Antonio, les Hawks ont attendu une mi-temps pour prendre la mesure de Pelicans privés de quatre titulaires ! Comme la veille, Clint Capela domine sous les panneaux, et c’est lui qui permet à Atlanta de creuser l’écart au retour des vestiaires. En face, les Pelicans restent muets pendant près de cinq minutes, et les Hawks se détachent (83-64).

Avec un Kevin Huerter adroit et un Lou Williams virevoltant, l’écart atteint même les 25 points dans le dernier quart-temps (118-93). À l’arrivée, Atlanta s’impose de 23 points et profite de la défaite des Knicks pour grimper à la 5e place de la conférence Est.