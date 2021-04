Les Suns écrabouillent le Thunder d’un Théo Maledon record (33 points)

Ça démarre sur les chapeaux de roue à Phoenix entre les Suns et le Thunder. Chris Paul récupère la balle d’entre-deux et envoie sans tarder DeAndre Ayton au alley-oop. En face, Théo Maledon sert Aleksej Pokusevski pour un 3-points, auquel réplique Devin Booker. Phoenix continue avec Mikal Bridges qui déboule au layup en transition.

Jae Crowder y va d’un 3-points, bientôt imité par Devin Booker et ce début de match tourne complètement en faveur des Suns qui creusent l’écart d’entrée. De 7-5, le score passe à 24-5 en faveur de Phoenix ! Svi Mykhailiuk vient briser la série d’un rebond offensif et une claquette à 5 minutes de la fin du premier quart mais Devin Booker vient placer un premier dunk (à deux mains) puis un second, explosif à une main.

Chris Paul parfait : 17 points, 12 passes, 8/8 aux tirs

À lui seul, Devin Booker (16 points) score plus que le Thunder sur ce premier quart ! Face à un Chris Paul des grands soirs, Oklahoma City est déjà largué (43-13) après un quart-temps famélique offensivement (4/25 aux tirs dont 1/7 à 3-points). À -30 au tableau d’affichage, le Thunder ne se désunit pas malgré tout. Les deux gamins de moins de 20 ans, « Poku » et Théo Maledon, essaient de sonner la révolte.

Le premier sert le second qui frappe derrière l’arc. Le rookie français trouve son rythme et inscrit en fait 16 points en deuxième quart. À 6/7 aux tirs, dont 4/5 à 3-points, il ramène le Thunder à -18, avant que Phoenix ne remette un dernier coup de rein avant la mi-temps, avec Booker puis Crowder pour le 3-points plus la faute (73-50).

Théo Maledon s’arrête à 33 points !

L’écart demeure en troisième quart. Les Suns déroulent leur basket avec plusieurs interceptions qui mènent à des paniers faciles, dont Booker qui envoie Ayton pour un autre alley-oop en haute altitude. En face, Théo Maledon continue son festival. Il égale son record en carrière à 24 points en cours de période, avant de l’effacer avec un tir à mi-distance, sur un pied. Il en est à 30 à la fin du 3e quart, à 10/17 aux tirs dont 5/6 à 3-points.

Comptant 27 points de débours à l’entame du dernier quart (103-76), le Thunder fait bientôt rentrer ses remplaçants, le temps pour Théo Maledon d’ajouter 3 points à son nouveau record en carrière : 33 points, 5 rebonds et 3 passes à 10/18 aux tirs dont 5/7 à 3-points et 8/10 aux lancers. À ses côtés, Aleksej Pokusevski signe 20 points à 7/14 aux tirs dont 4/6 de loin, ce qui fait de leur duo le premier de l’histoire de moins de 20 ans à marquer 20 points ou plus dans le même match.

Par ailleurs, Cameron Johnson (17 points) et Justin Jackson (15 points) se livrent à un joli duel de pistoleros dans ce dernier quart pour du beurre. Les Suns enchaînent donc un cinquième succès de rang, menant de bout en bout (140-103).