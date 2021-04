Kyle Kuzma et les Lakers remettent les Kings à leur place

Après deux semaines compliquées, les Lakers ont évacué leur frustration sur les Kings, malgré les absences de LeBron James, d’Anthony Davis, mais également d’Andre Drummond.

Six points de Markieff Morris (14 points, 8 rebonds) et d’un Marc Gasol revanchard (5 points, 9 rebonds, 6 passes) donnent tout de suite l’avantage aux Lakers (12-4). Les Lakers continuent de faire bouger le ballon et Markieff Morris insiste pour porter l’écart à +13 (26-13).

Il faut attendre les trois dernières minutes de ce premier quart-temps pour voir Sacramento relever la tête. Leur défense force plusieurs pertes de balle de Los Angeles, et la paire Harrison Barnes – Buddy Hield leur permet de terminer la période sur un 14-3 pour revenir au score (29-27).

Dans le sillage de Kyle Kuzma et de l’adresse de Kentavious Caldwell-Pope (13 points, 10 rebonds), les Lakers en rajoutent une couche. Ils infligent un 19-5 aux Kings pour prendre seize longueurs d’avance (48-32). Le trio Morris – Kuzma – Caldwell-Pope continue de faire parler la poudre face à une défense dépassée. Seul un quart-temps de haute volée d’Harrison Barnes, qui rentre aux vestiaires avec déjà 22 points, permet à Sacramento de limiter la casse (65-53).

Kyle Kuzma passe à l’attaque

Avec un De’Aaron Fox (12 points, 5/20 aux tirs) qui passe complètement au travers, les Kings continuent de bafouiller leur basket alors que les Lakers s’amusent. Kyle Kuzma et Dennis Schröder (17 points, 8 passes, 4 interceptions) se régalent et marquent 18 points à eux deux dans ce troisième quart-temps.

Après leur 9/15 à 3-points en première mi-temps, les hommes de Frank Vogel enchainent avec un 6/10. L’écart se stabilise autour des 15 points et après Barnes, c’est Delon Wright qui évite aux Kings de sombrer (91-76).

La digue finit enfin par céder en début de quatrième quart-temps. Talen Horton-Tucker (15 points) lance un 15-6, terminé par Kyle Kuzma pour donner 27 points d’avance aux Lakers (109-82). Face à son ancienne équipe, Luke Walton ne peut que jeter l’éponge et ouvrir son banc. Les Kings essaieront de réagir dès demain face aux Bucks, mais la belle série de cinq victoires de suite est déjà oubliée…