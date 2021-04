Après sa très grosse frayeur, Donovan Mitchell est prêt à reprendre l’avion

Les membres du Jazz ont tous eu très peur quand leur avion a percuté des oiseaux, entraînant la perte d’un moteur et une chute de l’appareil, avant que les pilotes ne parviennent à reprendre le contrôle pour atterrir en urgence.

Mais c’est sans aucun doute Donovan Mitchell qui a été le plus secoué. L’arrière craignait déjà les voyages en avion, et cette mésaventure ne l’a forcément pas rassuré. Il a d’ailleurs préféré ne pas redécoller tout de suite, restant un peu à Salt Lake City alors que ses camarades se rendaient à Memphis.

« Je sais que j’ai un travail à faire », explique-t-il désormais, assurant qu’il est prêt à redécoller. « Je comprends que les trajets en avion font partie du travail. J’ai pris le temps dont j’avais besoin pour me remettre mentalement dans un bon état d’esprit. Ça ira dimanche, quand nous prendrons l’avion, mais j’avais juste besoin de ce temps mentalement. C’était juste une journée difficile pour moi, je me disais que je ne pouvais pas faire ce voyage, pas pour un match. Il y a des choses qui sont plus importantes que le basket, et c’était le cas pour moi. Tout le monde a ses problèmes. Le mien, c’est la peur de l’avion. »

Donovan Mitchell apprécie que son club et ses coéquipiers aient compris qu’il avait besoin de temps, et ne lui forcent pas la main. Il explique ainsi « avoir eu très peur » durant ces 10 à 15 minutes après le choc, alors qu’un moteur était en flammes et que l’avion tombait. En attendant que les pilotes n’expliquent que la situation était sous contrôle, c’était visiblement la panique à bord, et Donovan Mitchell envoyait des SMS à ses proches.

« À un moment, on avait l’impression que c’était potentiellement la fin, et que c’était hors de notre contrôle », explique le All-Star, qui a écrit à ses parents et à sa sœur pendant ce laps de temps. « Vous voyez juste tout ça qui tombe, et vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer ensuite. Dire à tout le monde que vous les aimez, alors que vous ne savez pas si c’est la dernière fois que vous pourrez le dire, met vraiment la vie en perspective. »