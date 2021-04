NCAA : un contrat à vie pour Bill Self avec Kansas

À la tête de l’équipe de Kansas depuis 2003, Bill Self n’avait plus qu’un an de contrat dans son bail avec les Jayhawks. Très proche de RC Buford, le patron des Spurs, il était d’ailleurs souvent mentionné comme successeur de Gregg Popovich, le jour où ce dernier déciderait de prendre sa retraite.

Il faudra sans doute trouver quelqu’un d’autre car Bill Self vient de signer un contrat à vie avec Kansas !

Techniquement, le coach, qui a conduit la fac au titre en 2008 et a dirigé un paquet de futurs joueurs NBA (Deron Williams, Andrew Wiggins, Joel Embiid…) a en fait signé un contrat de cinq ans, qui ajoute automatiquement une année de contrat à la fin de chaque saison. Il sera donc en permanence sous contrat pour cinq ans.

« Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance au président [Doug] Girod, à Kurt Watson et au reste des dirigeants de l’université de Kansas pour leur confiance et leur foi en moi, en m’offrant ce contrat à vie », a déclaré Bill Self dans un communiqué. « Chaque jour, on me rappelle la chance que j’ai de diriger ce programme historique et il n’y a vraiment aucun autre endroit où je préférerais être. Alors que nous continuons à travailler sur les défis auxquels notre programme est confronté, nous nous réjouissons d’aller de l’avant et de nous concentrer sur notre brillant avenir. Je voudrais également exprimer ma gratitude envers nos anciens membres et nos donateurs, ainsi qu’envers les meilleurs fans et étudiants du pays, qui nous ont soutenus, ma famille et moi, au cours des 18 dernières saisons. Je suis heureux de rester votre entraîneur de basket et de me battre pour gagner de nombreux championnats à l’avenir. »

C’est une grosse marque de confiance de la part de Kansas… et peut-être aussi un moyen de contourner les sanctions qui risquent de s’abattre sur le coach et sa fac, accusés d’avoir profité de l’aide financière Adidas pour recruter, ou tenter de recruter, différents joueurs (Billy Preston, Silvio De Sousa, Deandre Ayton…).

En effet, ce nouveau contrat est étrangement construit, avec un salaire annuel de base de 225 000 dollars, plus 2.75 millions de dollars de « prestations professionnelles » et 2.44 millions de dollars d’un bonus issu du reste du précédent contrat. Une formule qui permettra à Bill Self de ne pas perdre trop d’argent s’il est lourdement sanctionné par la Big 12 et/ou la NCAA, puisqu’il ne devra faire une croix « que » sur la moitié de son salaire de base, et sur la moitié de ses « prestations professionnelles », mais touchera donc l’entièreté de son bonus.

De plus, ce nouveau contrat interdit à Kansas de virer Bill Self pour des infractions par rapport à des faits étant intervenus avant la signature de ce nouveau contrat…