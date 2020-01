Bill Self, successeur de Gregg Popovich ? L’entraîneur de Kansas nie fermement

Alors qu’il fêtera ses 71 ans à la fin du mois, Gregg Popovich prendra-t-il sa retraite à la fin de l’année, profitant des Jeux olympiques de Tokyo pour boucler la boucle et quitter le banc des Spurs ?

C’est ce que certains pensent et les spéculations concernant son successeur ont donc déjà commencé. Ancien coach en NCAA, désormais consultant pour ESPN, Seth Greenberg a ainsi expliqué qu’il verrait bien Bill Self, l’actuel coach de Kansas, prendre la suite de Pop dans le Texas.

Début décembre, The Athletic avait également évoqué le nom du technicien des Jayhawks, étant donné ses liens forts et anciens avec R.C. Buford, le GM des Spurs. Des rumeurs qui ne plaisent pas à l’intéressé.

« D’abord, je n’ai pas parlé à Seth depuis cinq ou six mois », a répondu Bill Self. « Deuxièmement et plus important, je n’ai jamais parlé à R.C. de ce sujet. Il était à mon mariage et moi au sien. Je le connais très bien et nous n’avons jamais discuté du poste. Enfin, c’est une insulte aux Spurs parce qu’ils ont peut-être le plus grand coach que notre sport a connu, surtout la NBA. En tout cas l’un des deux ou trois plus grands ».

La base de la rumeur vient du fait que Bill Self et R.C. Buford sont très proches, depuis leurs années à l’université d’Oklahoma State. Les deux hommes ont ainsi été ensemble dans le staff de Larry Brown à Kansas, en 1986.

Mais, très énervé, le technicien de Jayhawks répète que ça ne veut strictement rien dire.

« Il n’y a absolument aucune vérité dans tout ça. Ce qui me rend fou chez certains médias, c’est qu’on puisse y dire les choses les plus extravagantes… Là, c’était les « Prédictions audacieuses pour 2020 » (la rubrique, sur le plateau d’ESPN, au cours de laquelle Seth Greenberg a fait son pronostic). Tu jettes quelque chose contre le mur en espérant que ça colle. Il n’y a aucune vérité dans tout ça. Ce n’est même pas quelque chose qui nous affecterait positivement ou négativement. Il n’y a juste rien du tout. »