Les accusations sont si graves et complexes que la NCAA a demandé à un groupe indépendant de juger l’affaire.

Dans un document de 92 pages, la ligue universitaire détaille en tout cas les violations « flagrantes et sévères » commises par l’université de Kansas en matière de recrutement, avec l’aide d’Adidas.

L’équipementier allemand, qui a signé la fac pour 196 millions de dollars sur 14 ans en avril 2019, était ainsi au centre de l’enquête, le consultant T.J. Gassnola ayant versé des pots de vin pour encourager des lycéens à rejoindre les Jayhawks. 90 000 dollars auraient ainsi été donnés à la mère de Billy Preston et 20 000 dollars au mentor de Silvio De Sousa, afin de le libérer d’un engagement avec Maryland, sponsorisé par Under Armour…

15 000 dollars ont également été versés à la mère de Deandre Ayton, mais ce dernier a préféré rejoindre Arizona.

Du côté de Kansas, on assure que le coach de l’équipe, Bill Self, n’était pas au courant de ces paiements, arguant que les employés d’Adidas ont agi de leur propre chef, en le cachant à l’université.

Qui est responsable ?

Mais pour la NCAA, il est évident que l’entraîneur et son premier assistant, Kurtis Townsend, ont « accepté et encouragé » les employés et consultants d’Adidas à influencer des recrues de haut niveau à signer avec Kansas. Étaient-ils formellement au courant des paiements ? Impossible à dire, mais ils ont au mieux fermé les yeux.

« En ce qui concerne les allégations relatives au basket masculin, très peu de faits sont contestés », assure la ligue universitaire. « L’université ne conteste pas qu’Adidas et son employé et consultant ont fourni au moins 100 000 dollars aux familles de trois étudiants/athlètes de basket masculin que l’institution recrutait. Bill Self, l’entraîneur principal de l’équipe de basket masculin, et Kurtis Townsend, l’entraîneur adjoint de l’équipe de basket masculin, ne contestent pas non plus les nombreux contacts d’Adidas et de ses représentants avec des prospects, et qu’ils ont régulièrement communiqué avec les représentants d’Adidas au sujet du recrutement de ces prospects. Toutefois, là où les parties ne sont pas d’accord avec la NCAA, c’est sur la question clé de la responsabilité. Elles affirment qu’Adidas et quatre de ses employés ou consultants ne sont pas des représentants des intérêts sportifs de l’université, arguant que l’analyse du personnel chargé de l’application du règlement universitaire est inédite, sans précédent et jamais envisagée auparavant par les membres de la NCAA ».

La question de la responsabilité sera donc essentielle, Kansas s’exposant à de grosses sanctions si Bill Self et son premier assistant sont jugés à l’initiative des paiements, ou qu’ils auraient dû pouvoir les empêcher.