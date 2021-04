Nicolas Batum : « Franchement, je ne sais pas si je suis le chaînon manquant »

ESPN revient sur la bonne saison de Nicolas Batum comme « facilitateur » des Clippers, lui qui apporte chaque soir, ou presque, ses 8 points, 5 rebonds et 2 passes, avec de l’adresse à 3-points, de l’aide défensive et de l’altruisme en attaque. Considéré par Steve Kerr comme « sans doute la meilleure signature de l’intersaison », le Français continue de faire son travail chaque soir, apportant de la sérénité quand l’équipe en a besoin, et avec Serge Ibaka, il fait partie des belles satisfactions d’un effectif miné par les blessures.

« Avant que Nic et moi soyons là, ils avaient déjà une équipe vraiment bonne » rappelle l’ancien intérieur des Raptors, qui parle en français avec Nicolas Batum sur le terrain, pour piéger les adversaires. « Mais on a apporté un peu de sel et de poivre. Le plat était déjà prêt, on a juste ajouté un peu de sel et un peu de poivre. »

Rudy Gobert : « Apparemment, il faut que je m’améliore en recrutement »

Ou plutôt de la sauce pour lier le tout puisqu’on parle souvent de Nicolas Batum comme un des éléments qui manquait aux Clippers, l’huile dans les rouages pour que le collectif tourne.

« Franchement, je ne sais pas si je suis le chaînon manquant mais j’ai eu la chance de tomber dans une très bonne équipe, surtout quand on pense à ce qui s’est passé ces deux dernières années. Je veux simplement faire en sorte que l’équipe fonctionne, sur et en dehors du terrain » explique l’ancien des Blazers et des Hornets.

Pour Paul George, Nicolas Batum est un « incroyable coéquipier. C’était l’équipe idéale pour lui car il n’a pas trop de poids sur ses épaules, il n’a pas à tout faire. Il s’est juste adapté. »

De quoi donner des regrets à Rudy Gobert qui avait tenté de le recruter au Jazz. « Apparemment, il faut que je m’améliore en recrutement. Il ne prend quasiment jamais de mauvaises décisions. C’est un super créateur. C’est un défenseur polyvalent. Il a vraiment de l’envergure et il peut se fondre dans n’importe quel système offensif et défensif. Il met des 3-points avec efficacité. Il a un remarquable impact sur les Clippers tous les soirs. »