Pour Steve Kerr, Nicolas Batum est sans doute « la meilleure signature de l’intersaison »

Avec ses 8 points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 16 minutes, dans la facile victoire des Clippers face aux Warriors, Nicolas Batum n’a pas spécialement noirci la feuille. Il a encore fait du « Batman », à savoir du tir de loin à un pourcentage efficace (2/3 en l’occurrence) et les petites choses qui ne se voient pas forcément sur la feuille de stats, avec de la défense et de la circulation de balle en général.

Pourtant, Steve Kerr n’a pas manqué d’évoquer la présence de l’ailier tricolore avant le match, révélant au passage que les Warriors étaient aussi en lice pour récupérer l’ancien Hornet lors de la dernière intersaison.

« On a vraiment tenté de récupérer Batum. Nous l’avons toujours admiré de loin. Je pense que les joueurs comme Batum sont difficiles à trouver. Il peut quasiment défendre sur quatre postes, il peut marquer à 3-points et faire des bonnes passes. Il leur apporte encore plus de polyvalence, en étant ce deuxième créateur de jeu qui peut créer et faciliter le jeu pour tous ses coéquipiers. »

Signé pour le minimum

Au relais de Stephen Curry et Draymond Green, Nicolas Batum aurait probablement mieux collé à l’identité collective des Warriors que le jeune Kelly Oubre Jr. Steve Kerr aime en tout cas beaucoup ce qu’apporte le Français sur le terrain, et il considère même que sa signature à Los Angeles est le meilleur coup de la dernière free agency.

« C’est un joueur très intelligent. Je pense qu’il était sans doute la meilleure signature de toute l’intersaison en NBA. D’autant plus quand on sait que les Clippers l’ont eu pour le minimum. Et maintenant, il est titulaire chez un prétendant au titre. »

Bien plus à l’aise dans son rôle de joueur de complément, autour de Kawhi Leonard et Paul George, Nicolas Batum a semble-t-il fait le bon choix pour le moment, avec ses 9 points, 5 rebonds et 2 passes au sein de Clippers qui sont sereinement calés dans le Top 4 de la conférence Ouest (25 victoires pour 14 défaites).

Une belle rédemption après ses dernières années très compliquées à Charlotte…