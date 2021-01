Parler français en match, une arme fatale pour Serge Ibaka et Nicolas Batum

La scène se passe sur le parquet des Suns, lors d’un passage sur la ligne des lancers-francs. Jae Crowder n’y croit pas. À côté de lui, Serge Ibaka et Nicolas ont délaissé l’anglais pour échanger… en français. « Ça devrait être illégal de faire ça ! », s’exclame l’ailier des Suns, dont le papa a longtemps joué en France.

Cette saynète, rapportée par Nicolas Batum, n’est pas isolée. Les deux francophones des Clippers ont pris l’habitude de s’exprimer ainsi durant le jeu, pour mieux perturber leurs adversaires. « À chaque match, on fait ça littéralement à chaque match, insiste le Français. On en tire parfois un avantage. Parce qu’on peut dire des choses que les autres ne peuvent pas vraiment comprendre, en particulier en défense. »

Les deux hommes ne sont pas les premiers à utiliser cette « technique ». On sait par exemple que Kobe Bryant avait l’habitude de s’adresser à Pau Gasol en espagnol, lorsqu’ils évoluaient ensemble aux Lakers. Espagnol, italien, parfois français voire même bosnien… L’ancienne légende des Lakers aimait d’ailleurs « trashtalker » dans toutes les langues. De quoi perturber les étrangers qui ne s’attendent pas à ça.

Serge Ibaka a lui aussi, plus d’une fois, affiché ses compétences linguistiques en conférence de presse, passant aisément de l’anglais, au français et passant par l’espagnol. Tant mieux pour Batum donc.

« Je ne sais pas quel avantage on pourrait en tirer !, en sourit leur coach Tyronn Lue. Je les entends parfois parler. C’est assez cool en fait. Surtout concernant Serge qui ne pouvait même pas parler anglais à son arrivée aux États-Unis et qui peut maintenant parler cinq ou six langues. C’est sympa à voir. »

Et si Batum continue d’y voir un « atout » pour s’offrir un temps d’avance sur les adversaires, autant ne pas s’en priver.