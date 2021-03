Programme du soir | Evan Fournier et les Celtics accueillent les Mavs de Luka Doncic

Un peu avant, à 01h00 (beIN Sports Max 4), les Pacers accueillent le Heat tandis que James Harden retrouve de son côté les Rockets, à partir de 01h30. Cette fois, c’est dans sa nouvelle maison du Barclays Center.

Rudy Gobert et le Jazz sont à Memphis, à 02h00, après leur frayeur en avion, alors que les Spurs accueillent des Kings en forme à partir de 02h30. Sans LeBron James et Anthony Davis, le choc attendu entre les Lakers et les Bucks (04h00, beIN Sports 1) n’a pas du tout la même saveur, même si Andre Drummond y fera ses débuts pour LA.

Phoenix conclut la soirée dans le même temps (beIN Sports Max 4) face à Chicago.

Pour faciliter les commentaires, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante (et ça refonctionne) : https://www.basketusa.com/commentaires/?623296 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.