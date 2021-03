J.J. Redick en veut aux Pelicans de l’avoir envoyé chez les Mavericks

Alors que Nicolo Melli est ravi d’avoir rejoint Dallas, J.J. Redick est beaucoup, beaucoup moins satisfait de l’échange, qui a vu les deux Pelicans prendre la direction du Texas contre Wesley Iwundu et James Johnson.

Le shooteur espérait ainsi être échangé, ou être libéré, pour aller dans la conférence Est, plus proche des siens, sans doute chez un des candidats au titre (Philadelphie ? Brooklyn ?). À la place, et alors qu’il se remet encore d’un problème au talon, il a donc rejoint Luka Doncic lors de la « trade deadline » et il en veut à David Griffin.

« De toute évidence, il n’a pas honoré sa parole », explique-t-il dans son podcast au sujet du vice-président des opérations basket de La Nouvelle-Orléans. « Je ne pense pas qu’on puisse obtenir de l’honnêteté de la part de ce front office, objectivement. Ce n’est pas une opinion, je pense simplement que c’est comme ça. Je ne pense pas que ce qui s’est passé avec moi soit nécessairement un incident isolé. Je pense que les dirigeants de la ligue agissent dans leur propre intérêt. Je comprends ça, vraiment. Sincèrement… J’ai sans doute été un peu naïf en pensant que j’étais dans ma 15e année et que j’avais essayé de faire les choses correctement tout au long de ma carrière. »

Pour J.J. Redick, qui explique avoir été « secoué » par l’échange alors que Dallas ne faisait visiblement pas partie de la liste d’équipes qu’il avait transmise à David Griffin, la confiance avec ce dernier est rompue.

« En ce qui concerne ce front office, oui, je m’attends certainement à ce que les agents qui ont travaillé sur ce dossier avec moi ne lui fassent plus jamais confiance », conclut-il carrément.