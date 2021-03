Après un début de saison poussif, avec 12 points et 5 rebonds de moyenne avant la coupure du All-Star Game, Rui Hachimura est en train de hausser le ton.

À l’image de son énorme dunk sur la truffe d’Isaiah Stewart, l’ailier sophomore des Wizards est monté d’un cran, à 18 points et 7 rebonds depuis la pause de mi-saison. Voire deux sur ses dix dernier matchs, avec 20 points et 8 rebonds, dont 41% à 3-points.

Hier soir, il a pour le coup égalé son record en carrière à 30 points face à Charlotte. C’était son dixième match de suite à 11 points ou plus.

« Rui est en train de trouver sa voie, je vous le dis », souffle Scott Brooks sur NBC Sports. « Il a encore plusieurs niveaux qu’il peut atteindre et c’est ça que j’adore chez lui. Donnez lui encore un ou deux ans et vous verrez un joueur de très, très haut niveau. »

Pour l’ancien de Gonzaga, cette productivité accrue vient du fait qu’il joue avec Russell Westbrook. Plus encore, avec un Westbrook lui aussi en bien meilleure forme qu’en début de campagne.

« Je pense que c’est grâce à Russ. Il attire tellement d’attention, surtout offensivement. Il a toujours la balle entre les mains, c’est un tel créateur. Il nous donne toujours de bonnes opportunités. »

« Ma confiance est à la hausse »

La relation entre les deux hommes est de plus en plus forte, et au cœur de la progression de Rui Hachimura qui appelle Russell Westbrook « senpai », ce qui veut dire aîné (ou leader) en Japonais. Couvé par l’ancien MVP du Thunder, sur et en dehors du terrain, l’élève commence à développer aussi son caractère haut en couleurs.

« J’adore ça, je pense qu’il a besoin de plus d’actions de ce style », s’enthousiasmait Scott Brooks pour Sports Daily, en référence à ce poster dunk contre Detroit. « Il s’habitue au style de jeu NBA, où tu peux jouer avec émotion, avec passion, avec cet esprit de compétition qu’il a montré sur ce match. »

Pour ce faire, Rui Hachimura a également redoublé d’efforts à la musculation, durant l’intersaison notamment. Ses efforts commencent désormais à payer. En tout cas, c’est son ressenti.

« Je pense que j’ai commencé à progresser parce que mon corps est plus fort. Je peux utiliser mon corps pour créer des espaces et me faciliter la vie à mi-distance. C’est mon tir de prédilection et je pense que personne ne peut l’arrêter. Ma confiance est à la hausse du fait de ce que j’ai réussi à accomplir jusqu’à maintenant. Je veux continuer à montrer mes qualités encore plus sur les matchs à venir. »

Si Washington, plombée par les blessures (dont celle de Thomas Bryant) et la pandémie, est encore dans le ventre mou, la courbe de progression ascendante de Rui Hachimura est clairement une bonne nouvelle pour la suite. À 23 ans, l’international nippon a de beaux jours devant lui, à mesure qu’il gagne en confiance et en expérience….

« Quand il est agressif, surtout près du cercle, il est difficile à arrêter et c’est ce qu’il a fait ces derniers matchs », conclut son mentor, Russell Westbrook. « Il attaque plus le panier en utilisant ses qualités athlétiques et sa taille pour finir au cercle. »

