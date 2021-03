Scott Brooks prône la patience avec Deni Avdija en invoquant Giannis Antetokounmpo

Pas un point inscrit le 21 mars sur le parquet des Nets, 14 points inscrits deux jours plus tard au Madison Square Garden, de nouveau un zéro pointé sur le même parquet encore deux jours après… Deni Avdija connaît depuis le début de saison un enchaînement de hauts et de bas dans ses performances offensives.

Cette nuit face aux Hornets, le rookie, qui a retrouvé son poste de titulaire depuis trois matches, a de nouveau souffert avec son tir. En 32 minutes, l’ailier n’a pu inscrire que 3 points en battant son record de shoots manqués cette saison (1/10).

Profitant de bonnes positions, il a insisté derrière la ligne à 3-points, d’où l’Israélien n’a quasiment pas été en mesure de sanctionner (1/7). Auteur tout de même de 8 rebonds, il a également souffert en défense avec six fautes concédées. Bref, une soirée à oublier…

Et à relativiser, selon Scott Brooks : « C’est très courant. Si vous regardez l’histoire du jeu, ce n’est pas toujours rose pour les rookies. Ce n’est pas facile pour eux. On parle des joueurs les plus compétitifs, 450 athlètes hyper motivés et en bonne condition qui s’affrontent chaque soir. C’est un ajustement pour lui. Il progresse. »

Des stats comparables

Les Wizards en attendaient peut-être un peu plus de leur rookie, 9e choix de la dernière Draft. Après une quarantaine de matches, il affiche de « timides » moyennes à 6 points et 5 rebonds, avec 42.5% de réussite générale aux tirs. Mais la donnée chiffrée la plus importante chez lui est sans doute son âge : 20 ans.

C’est ici que le coach de Washington fait un parallèle avec un autre joueur avec qui il a fallu faire preuve de patience : Giannis Antetokounmpo. Ce dernier, arrivé dans la ligue au même âge, affichait une ligne de stats comparable pour sa saison rookie. Puis, il a explosé année après année.

« Je crois que Giannis tournait à six points de moyenne. Puis à 12, puis 17. Maintenant, c’est le meilleur joueur du monde. Cela fait partie du développement, c’est normal. Je ne dis pas que (Deni) a une chance de remporter le trophée de MVP mais Giannis l’a gagné deux ans de suite. » Évidemment qu’un tel développement laisse rêveur…