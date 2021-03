Les Hornets tiennent tête à un super Russell Westbrook

Bien installés dans le Top 5 de la conférence Est, les Hornets défient un Russell Westbrook au meilleur de sa forme et son début de match est dans la lignée de ce qu’il vient de réaliser face aux Pacers. Adroit à 3-points, il domine aussi aux rebonds et distribue déjà les passes décisives.

Néanmoins, les Hornets ont des arguments pour lui répondre, et notamment Gordon Hayward. L’ancien ailier des Celtics demande tous les ballons et ne se pose pas de questions. Efficace sur catch-and-shoot, il est l’homme fort des Hornets qui prennent les commandes après un quart-temps (32-29).

La rage de Gordon Hayward

Privé de Bradley Beal, Washington peine quand Westbrook n’est plus sur le terrain. Charlotte en profite donc pour creuser un petit écart dans ce match. Actif, Cody Zeller fait la loi dans la raquette, et il peut toujours compter sur Terry Rozier qui a pris la relève au niveau du scoring. Charlotte se détache (50-39).

Rui Hachimura et le retour de superman Westbrook permettent à Washington de recoller un peu score, mais Charlotte termine bien ce premier acte. La paire Graham/Rozier profite des largesses défensives pour attaquer le cercle ou trouver des bons spots de tirs et les Hornets, sans réellement forcer, rentre à la pause avec une belle avance (64-56) malgré le panier au buzzer du Japonais.

Westbrook est un monstre

Si DC n’est pas plus largué au score, c’est grâce à Westbrook et Hachimura. Les deux hommes se trouvent les yeux fermés et ce n’est plus du tout le même match. Quand ce n’est pas l’ancien de Gonzaga, c’est Len qui profite des caviars de son meneur de jeu. La montée en puissance de l’ancien MVP ramène les Wizards à une possession (72-70).

La pression mise par Westbrook et sa bande, n’affole en rien les hommes de James Borrego. Hayward continue de briller mais c’est surtout, Rozier qui termine fort ce 3e acte et qui remet son adversaire dans les cordes. L’ancien joker des Celtics a un fabuleux premier pas et il sait très bien attaquer sur des situations de pick-and-roll. Les deux dunks d’Hachimura ne changent pas grand-chose, et à douze minutes du terme, les Hornets ont à nouveau le match en main (89-81).

Rozier a le dernier mot

Patron de l’équipe en l’absence de Beal, Westbrook motive ses troupes. Il y a du déchet dans ses tirs, mais il est hyper actif, et il donne tout pour ramener les siens. Mais les Hornets ne paniquent pas, et ils font preuve de calme et de maîtrise à l’entrée du money time (97-92). Washington tente un dernier run et le dunk avec la faute de Westbrook sur Biyombo est splendide, mais cela ne suffit pas pour renverser la rencontre. Grâce à un très bon Rozier, sept points dans les quatre dernières minutes, Charlotte s’impose 114-104 et reprend seul la 4e place de la conférence Est. C’est la 4e victoire en cinq matches depuis la blessure de LaMelo Ball.