Andre Drummond titulaire dès la nuit prochaine face aux Bucks

Brook Lopez face à Andre Drummond : voilà le duel de pivots attendu au cœur de la rencontre Lakers – Bucks de la nuit prochaine. Frank Vogel vient de confirmer que l’ancien joueur des Cavaliers allait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe en tant que titulaire.

Le pivot estime n’avoir jamais été dans un tel niveau d’excitation. Après un mois sans jouer à Cleveland, il a effectué son premier entraînement collectif hier. « Je me suis senti incroyablement bien, je n’ai pas été essoufflé », décrit l’intérieur qui s’était maintenu au niveau physique malgré l’absence de compétition. Il indique avoir même perdu 4 à 6 kilos et être carrément « dans le meilleure forme physique » de sa vie.

Son enthousiasme est bien évidemment lié à cette chance de pouvoir porter ce maillot mythique, que nombre de pivots légendaires ont enfilé avant lui. « C’est un honneur d’être dans cette installation, d’être sur un terrain où ces légendes ont joué et construit un si grand héritage à LA. Donc, c’est beaucoup d’excitation pour moi d’être ici. »

« Un élément clé à la fois à court et à long terme »

Son arrivée implique en tout cas un changement de rotation dans cette raquette car Marc Gasol, titulaire habituel pour 20 minutes de jeu en moyenne, est repoussé sur le banc aux côtés de Montrezl Harrell, son remplaçant attitré. « On va avoir besoin de nos trois pivots tout au long des playoffs, pour aller jusqu’au titre on l’espère », précise Frank Vogel, selon qui ce changement de cinq est bien vécu par l’Espagnol.

Le coach rappelle que Marc Gasol a été largement ralenti ces dernières semaines par les protocoles Covid.

Aucun potentiel « buyout » n’a toutefois été discuté entre les deux parties alors que les Lakers semblent clairement pencher vers Andre Drummond pour l’avenir de ce poste 5, à court mais aussi plus long terme.

« C’est clairement ce que nous espérons », note ainsi Frank Vogel à propos d’une éventuelle prolongation de contrat à l’issue de la saison. « On verra comment les choses se passent cet été. On veut qu’il nous aide à remporter le titre cette saison et on espère qu’il restera un Laker pendant longtemps. C’est ce qu’on envisage, qu’il soit un élément clé pour nous, à la fois à court et à long terme. »